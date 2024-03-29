В США заявили, что будут сообщать России об угрозах терактов

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Посол США в России Линн Трейси пообещала, что США будут продолжать предупреждать Россию о террористических угрозах, сообщается в Telegram-канале дипломатической миссии.
«В течение многих лет мы делились информацией об угрозах с российскими властями и будем продолжать это делать», – сообщила дипломат.
По словам посла, информация об угрозе теракта в «Крокус Сити Холле», переданная Соединенными Штатами в начале марта, была конкретной, своевременной и достоверной.
«Мы искренне надеемся, что российский народ сможет обрести мир и прийти в себя в течение следующих нескольких дней и недель, пока будут возвращаться силы для дальнейшей жизни», – добавила она.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» сообщил, что Запад отказался сотрудничать с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, он заявил, что дипломатические связи между Москвой и Вашингтоном разорваны.
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Александр Климов