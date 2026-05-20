«Готовность к войне»: политолог раскрыл истинное значение угроз Литвы в адрес Калининграда

20 мая 2026, 13:25

Политолог Панкратов: Литва готовит европейцев к войне с Россией

Угрозы министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса в адрес Калининградской области являются откровенной провокацией. Так считает заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, экс-депутат Рижской городской Думы, политолог Руслан Панкратов.





Напомним, в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал Североатлантический альянс усилить военное давление на Калининград. По его словам, НАТО стоит «показать русским» свою способность прорвать оборону региона.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Панкратов отметил, что ничего удивительного в заявлениях литовского политика нет. По его словам, это разведка боем.





«Он делает информационный вброс для того, чтобы посмотреть, как Россия будет реагировать. Европейцы хотят посмотреть, что теперь будет делать Россия, какие команды будут отдаваться, какие будут дислокации воинских частей и так далее. Слова Кестутиса Будриса — это откровенная провокация, это долгий план», — уверен эксперт.