«Говорит на русском и любит вечеринки»: Стало известно о сыне главкома ВСУ Сырского

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Сын нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Антона живёт в Сиднее и пишет в социальных сетях на русском языке, об этом сообщает «РИА Новости».
Как удалось выяснить агентству, старший сын Сырского Антон окончил университет в австралийском городе Сиднее и сейчас проживает там. По его профилю в социальной сети «ВКонтакте» можно заметить, что он любит вечеринки и часто посещает ночные клубы. К тому же, все посты, которые публикует на своей странице Сырский, написаны на русском языке.
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Евгения Парфентьева