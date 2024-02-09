«Презрение и омерзение»: Медведев прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что биография нового главкома ВСУ Александра Сырского вызывает чувство омерзения: он был русским офицером, а стал предателем.
«Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения. Омерзение к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что также испытывает чувство ненависти к тем, кто повлиял на развал Советского Союза, после чего исчезла огромная страна, а также миллионы людей были обречены на страдания и смерть.
8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского. Таким образом, Валерий Залужный был отправлен в отставку.
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Элина Позднякова