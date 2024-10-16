Граждане Молдовы из РФ выступили против президента Санду и вступления в ЕС

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Проживающие в России граждане Молдавии, выступили против предстоящих президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС. Они направили петицию в молдавское посольство с требованием признать выборы незаконными.
В документе, который подписали более двух тысяч человек, также призывают Конституционный суд Молдавии проверить действия нынешнего президента Майи Санду.
Авторы петиции указывают на проблемы, с которыми сталкиваются молдаване в России, такие как ограниченное количество избирательных участков. Также указывают на сложности с перелетами в Молдавию. Мигранты также жалуются отношением к ним при въезде в Молдову.
Петицию с подписями из 95 листов передали в посольство. Документ приняли, но сроки его рассмотрения не уточняются.
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«Подать запрос в Конституционный суд Республики Молдова о конституционности действий президента Молдовы госпожи Санду в отношении ЦИК и МИД. Признать незаконными выборы и референдум 20 октября 2024 года в условиях намеренного лишения избирательных прав значительной части граждан», — приводит выдержки из документа РИА Новости.
Авторы петиции указывают на проблемы, с которыми сталкиваются молдаване в России, такие как ограниченное количество избирательных участков. Также указывают на сложности с перелетами в Молдавию. Мигранты также жалуются отношением к ним при въезде в Молдову.
Петицию с подписями из 95 листов передали в посольство. Документ приняли, но сроки его рассмотрения не уточняются.
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Лия Мурадьян