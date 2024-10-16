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Граждане Молдовы из РФ выступили против президента Санду и вступления в ЕС

Живущие в РФ молдаване требуют признать президентские выборы незаконными
16 октября 2024, 18:48
Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Проживающие в России граждане Молдавии, выступили против предстоящих президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС. Они направили петицию в молдавское посольство с требованием признать выборы незаконными.
В документе, который подписали более двух тысяч человек, также призывают Конституционный суд Молдавии проверить действия нынешнего президента Майи Санду.
«Подать запрос в Конституционный суд Республики Молдова о конституционности действий президента Молдовы госпожи Санду в отношении ЦИК и МИД. Признать незаконными выборы и референдум 20 октября 2024 года в условиях намеренного лишения избирательных прав значительной части граждан», — приводит выдержки из документа РИА Новости.



Авторы петиции указывают на проблемы, с которыми сталкиваются молдаване в России, такие как ограниченное количество избирательных участков. Также указывают на сложности с перелетами в Молдавию. Мигранты также жалуются отношением к ним при въезде в Молдову.
Петицию с подписями из 95 листов передали в посольство. Документ приняли, но сроки его рассмотрения не уточняются.

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В США заявили, что Китай положил большой палец на чашу весов по Украине
Постпред США при НАТО Смит: Пекин положил большой палец на чашу весов по Украине
16 октября 2024, 19:22

Фото: iStock/STEPAN SIMONYAN

Китай «положил большой палец на чашу весов» в конфликте на Украине, поскольку якобы поддерживает Россию. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, слова которой приводит агентство Reuters.
Она заявила, что Пекин якобы решил поддержать Москву в украинском конфликте. А также страна, по её словам, поставляет товары двойного назначения. При этом она не смогла подкрепить свои слова конкретными доказательствами.

Ранее Смит заявила, что Украина не должна спорить о сроках принятия в НАТО. Властям нужно довольствоваться слова о намерении принять Киев в альянс в будущем. Она также добавила, что вступление Украины в НАТО является вопросом времени, поскольку уже сейчас большая часть стран-участниц блока согласна с таким намерением.

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#сша
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#россия
#украина
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Запад возмутили требования Зеленского по «плану победы»
АР: Зеленский дал Западу три месяца на принятие «плана победы» по Украине
16 октября 2024, 19:15

Фото: istock/ Yaraslau Mikheyeu

Президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября дал союзникам три месяца для принятия основных положений своего так называемого «плана победы». На Западе возмутились «строгими сроками», но до сих пор никто не заявил о поддержке украинского плана, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, украинские чиновники ожидали реакции от своих западных коллег на встрече по военной поддержке Украины, которая должна была состояться на прошлой неделе в Германии. Но мероприятие отменили после решения президента США Джо Байдена из-за урагана «Милтон».
«С тех пор Зеленский посетил несколько западных столиц, чтобы представить свой план ключевым союзникам. Но до сих пор никто из них не выказал признаков поддержки этого плана», — говорится в сообщении AP.

Ранее украинский лидер утверждал, что его план включает в себя мощный пакет давления на Россию. По итогу публикации пяти пунктов плана, главным оказалось вступление Украины в НАТО. Часть подпунктов украинские власти засекретили.

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#сша
#план
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#зеленский
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Захарова: Россия ответит на решение Норвегии сократить дипсостав посольства РФ
16 октября 2024, 19:07

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Россия ответит на решение властей Норвегии сократить численность дипломатов в российском посольстве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Она отметила, что такое решение является очередным недружественным шагом против России. Исходя из него Москва будет выстраивать дальнейшую линию в отношении Норвегии. В ответ на такие действия будут сделаны «чувствительные» шаги.

Ранее, 14 октября, посольство России в Осло заявило о сокращении дипломатического состава по требованию властей Норвегии. После исполнения этого требования в консульском отделе дипмиссии останутся только два российских дипломата.

При этом Генконсульства в Шпицбергене и Киркенесе вовсе сообщили о временной приостановке приёма до дальнейшего уведомления.

Захарова напомнила, что это не первые подобные действия в отношении российских дипломатов в Норвегии. В 2022-2023 годах из страны были высланы несколько сотрудников российских дипмиссий, из-за чего значительно пострадало дипломатическое присутствие России в Норвегии.

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#норвегия
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#посольство
#дипломат
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Суд в Москве арестовал экс-замгубернатора Брянской области за коррупцию
16 октября 2024, 18:51

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Он отправлен под арест на два месяца.
Об этом сообщается в официальном телеграм-канале объединённой пресс-службы столичных судов общей юрисдикции. Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании в отношении Петроченко меры пресечения в виде заключения под стражу. Бывший вице-губернатор останется под арестом до 14 декабря.

Ранее стало известно, что сотрудники Управления ФСБ проводят проверку в отношении заместителя губернатора Александра Петроченко. Инициатором этой проверки стал сам глава региона Александр Богомаз. Он отметил, что борьба с проявлениями коррупции в полном взаимодействии с силовыми структурами ведётся на любом уровне власти.

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#суд
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Генерал КСИР Ростами заявил о наличии у Ирана более мощного оружия, чем ядерное
16 октября 2024, 18:50

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Иран обладает секретным оружием, мощность которого даже выше, чем у ядерного. Об этом заявил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Эбрахим Ростами.
Об этом сообщает информационное агентство Asriran. Ростами также добавил, что Иран располагает «огромными секретными возможностями» в области вооружений, которые исламская республика сумела самостоятельно нарастить за последнее десятилетие. Подробностей он раскрывать не стал, ссылаясь на всё те же соображения секретности.

На прошлой неделе бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что сложившаяся в настоящее время на Ближнем Востоке обстановка как никогда ранее располагает к тому, чтобы атаковать ядерные объекты Ирана. После этого 39 иранских парламентариев обратились в Высший совет национальной безопасности с призывом разрешить создание ядерного оружия на фоне угроз со стороны еврейского государства. В настоящее время оборонная доктрина Ирана, следуя фетве духовного лидера Али Хаменеи, запрещает создание ядерного оружия, так как считается, что это противоречит исламу.

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#иран
#израиль
#ядерное оружие
#ислам
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Александр Меркурис: Зеленскому отказали во всех просьбах в ходе визита в Европу
16 октября 2024, 17:00

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский получил отказы в ответ на все свои просьбы во время недавней поездки в Европу. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.
По его словам, глава киевского режима вернулся после визита в Европу с ощущением полной неудачи. Встреча контактной группы в Рамштайне была отложена во многом из-за того, что на неё не поехал лидер США, главного союзника Украины, Джозеф Байден, отметил эксперт в своём блоге на YouTube. По сообщениям европейских СМИ, эта встреча, вероятнее всего, и вовсе не состоится.

По словам аналитика, перед Зеленским захлопнулись все двери. Во-первых, западные союзники так и не дали ему добро на нанесение ударов вглубь территории России дальнобойными ракетами. К тому же, он не сумел добиться для Украины ускоренной процедуры вступления в НАТО, пояснил Меркурис. Кроме того, глава киевского режима не получил от европейцев больше оружия, как просил. Немцы и британцы сказали, что их арсеналы пусты, а больше денег они ему тоже дать не могут, заключил эксперт.

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Захарова сделала заявление по «плану победы» Зеленского
Мария Захарова: вместо «плана победы» Зеленского сработает план «Z»
16 октября 2024, 16:49

Фото: сайт МИД РФ

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, иронично прокомментировала план Владимира Зеленского по украинскому конфликту. Дипломат назвала его планом «Я» и заявила на фбрифинге, что вместо него сработает план «Z».
Захарова заметила, что Зеленский уже испробовал множество планов, начиная с «А» и заканчивая «Я».
«Кажется, он перебрал все буквы алфавита и дошел до последней — буквы «Я». В английском это звучит как план «Z», последняя буква в алфавите. Этот план, наверняка, сработает, в отличие от всех предыдущих», — цитирует Захарову РИА Новости.

Зеленский представил в Верховной раде свой «план победы» в эту среду, 16 октября. Стратегия содержит пять основных пунктов и три секретных дополнения. Первым пунктом значится приглашение Украины в НАТО, вторым — разрешение на удары западными ракетами по России, третьим — размещение на Украине комплекса «неядерного сдерживания» России. Четвертый пункт включает полезные ископаемые, которыми Зеленский готов поделиться с Западом. А в пятом пункте расписано празднование и обмен опытом победы над Россией с военными НАТО. По замыслу Зеленского, конфликт должен завершиться к 2025 году.

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Премьер Словакии Фицо допустил скорое завершение конфликта на Украине
16 октября 2024, 16:31

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Вероятность завершения украинского конфликта в достаточно короткие сроки в настоящее время довольно велика. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Его слова приводит информационное агентство TASR. Глава словацкого правительства также добавил, что ожидает серьёзных подвижек в этом вопросе во время ближайшего саммита Евросоюза в Брюсселе. Фицо отметил, что ожидает, что предложит европейским союзникам президент Украины Владимир Зеленский.

Политик пояснил, что на этой встрече глав стран ЕС будет обсуждаться вопрос вступления Украины в НАТО, а это вступление не может быть «бесплатным». Сам Фицо и возглавляемая им партия «Направление — социальная демократия» выступают против расширения альянса за счёт Украины. Такой шаг, по словам премьер-министра Словакии, приведёт к развязыванию третьей мировой войны.

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#владимир зеленский
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#премьер-министр
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Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным решение конфликта на Украине
16 октября 2024, 16:26

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные решения украинского конфликта. Об этом он заявил в рамках своего выступления в Бундестаге.
«В этой связи правильно то, что, когда нас спрашивают, будем ли мы говорить с российским президентом, мы отвечаем да, и это так», — заявил Шольц.

Однако он подчеркнул, что все возможные решения по урегулированию конфликта нельзя принимать без согласования с партнерами и за спиной у Киева.

При этом в кабмине ФРГ пока не предоставили каких-либо конкретных планов по возможному проведению разговора между Путиным и Шольцем.

Ранее в Германии уже говорили о желании Шольца переговорить с Путиным о мирном урегулировании конфликта на Украине. Однако позже глава внешнеполитического ведомства страны Анналена Бербок заявила, что российский лидер якобы не хочет говорить с Шольцем по телефону.

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