Граждане стран, где разрешена смена пола, не смогут усыновлять детей из России

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Государственная дума РФ приняла закон, согласно которому граждане стран, в которых разрешена смена пола, не смогут усыновлять детей из России. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение нижней палаты парламента в июле.
Данным законом соответствующие изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации. Автором инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. По словам спикера, принятием данного закона Госдума ограждает российских детей от многих потенциальных опасностей.
Ранее Володин подчёркивал, что политика Запада в отношении детей губительна. В десяти европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — не применяются возрастные ограничения для юридической смены пола. В некоторых государствах законодательно установлен минимальный возраст для несовершеннолетних. Например, в Бельгии он составляет 16 лет, а в Испании — 12 лет.
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Александр Бойцов