Госдума рассмотрит запрет о приеме в школы мигрантов без знания русского языка

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Председатель палаты парламента Вячеслав Володин предложил сдавать тест на знание русского языка и проводить проверку законности пребывания детей мигрантов на территории Российской Федерации пред зачислением их в учебные заведения.
Государственная дума рассмотрит новые меры в миграционной сфере, итоги пленарного заседания будут известны 20 ноября. В беседе с журналистами Председатель палаты парламента Вячеслав Володин предложил вырабатывать комплексные решения в пределах компетенции уполномоченных органов власти.
Также будут подготовлены предложения к обсуждению, касающиеся трудовой миграции и семей, которые сопровождают мигрантов. Законопроект по соответствующей теме будет направлен правительству в рамках постановления.
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«При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка. В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме», — сообщил Володин.
Также будут подготовлены предложения к обсуждению, касающиеся трудовой миграции и семей, которые сопровождают мигрантов. Законопроект по соответствующей теме будет направлен правительству в рамках постановления.
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Елена Генералова