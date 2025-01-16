Трюдо: Канада даст ответ США, если Трамп введет пошлины на товары страны

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Канада даст ответ США, если избранный президент Штатов Дональд Трамп введет тарифы на все товары из страны. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо.
«Мы используем все инструменты для защиты канадцев», — сказал Трюдо журналистам.
Напомним, что Трамп планирует ввести пошлины на товары из Канады в размере 25%. Ранее глава канадского МИД Мелани Жоли заявляла, что страна может прекратить поставки электричества в США в случае введения тарифов. В общем Канада экспортирует Штатам около 85% своей электроэнергии. Также страна отправляет в США порядка 60% канадских нефтепродуктов.
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Иван Мусатов