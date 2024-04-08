Греция хочет передать Украине 32 истребителя F-16

Граждане США на Ближнем Востоке находятся в опасности на фоне эскалации напряженности после удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Сирии. Об этом сообщил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.