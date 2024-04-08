Греция хочет передать Украине 32 истребителя F-16

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Греция хочет продать 108 старых истребителей, которые подлежат утилизации, при этом из них 32 самолета F-16, скорее всего, передадут Украине. Об этом сообщает портал newsbreak.gr.
Издание утверждает, что греческий план реформирования ВВС «Повестка дня 2030» предполагает, что к этому времени у страны появится 200 современных самолетов 4,5 и пятого поколений, а более старые истребители будут постепенно выводиться из эксплуатации. Однако, чтобы покрыть расходы, устаревшую технику планируется продать.
Кроме того, ещё не известно, куда денут 24 Mirage 2000-5 Mk.2. Предполагается, что они также будут переданы Украине или проданы Индии.
При этом в статье отмечается, что греческие истребители последние 10 лет как следует не обслуживали.
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«Совсем другое дело — 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине считается практически несомненной. За время службы истребители этого типа прошли две структурные модернизации и на данный момент в среднем израсходовали около 60 процентов предельного срока службы», — говорится в публикации.
Кроме того, ещё не известно, куда денут 24 Mirage 2000-5 Mk.2. Предполагается, что они также будут переданы Украине или проданы Индии.
При этом в статье отмечается, что греческие истребители последние 10 лет как следует не обслуживали.
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Элина Позднякова