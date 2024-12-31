Греция не может передать оружие ВСУ без согласия России, заявил посол Маслов

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Власти Греции не могут передать вооружение ВСУ без согласия со стороны России. Об этом сообщил посол РФ в стране Андрей Маслов в беседе с изданием militaire.gr.
Он напомнил о подписании в 1995 и 2013 годах межправительственных соглашений между Россией и Грецией о военно-техническом сотрудничестве. Из документов следует, что передача оружия третьей стороне без письменного согласия России. Это является не политическим, а международно-правовым обязательством Греции, которое необходимо соблюдать.
Посол отметил, что Греция многие годы усиливала собственную оборону за счёт российского вооружения. Теперь же для оправдания их передачи украинским войскам правительство страны утверждает якобы о наличии проблем с техобслуживанием, в чём обвиняет российскую сторону.
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Анастасия Чинкова