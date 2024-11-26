В Афинах проходит многотысячный митинг против визита генсека НАТО и помощи Киеву

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В Афинах начался многотысячный митинг против визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Грецию и оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что участники протеста называют Рютте «непрошенным», выступая против его визита в Афины. Также демонстранты призывают не вовлекать Грецию в конфликты на территориях других государств и закрыть находящиеся в стране американские военные базы. Кроме того, митингующие требуют остановить военную поддержку Украины и Израиля.
Митинг в греческой столице организовали Компартия Греции и Коммунистическая молодёжь Греции. Демонстрация разворачивается во время проведения переговоров Рютте с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
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Анастасия Чинкова