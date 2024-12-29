Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Греция решила отправить Украине десятки ракет RIM-7 Sea Sparrow

Греция решила отправить Украине десятки ракет RIM-7 Sea Sparrow

Pronews: Греция объявила об отправке Украине 24 ракет RIM-7 Sea Sparrow
Фото: iStock/maksicfoto

Фото: iStock/maksicfoto

Греция готовится передать Украине 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow, сообщает портал Pronews. Эти ракеты, которые находятся в арсенале греческих военно-морских и военно-воздушных сил, разработаны в США и используются уже почти 40 лет.
RIM-7 Sea Sparrow представляет собой управляемую ракету класса корабль-воздух с полуактивной радиолокационной системой наведения. Она была создана на базе ракеты AIM-7 Sparrow в 1960-х годах и принята на вооружение в 1976 году.

Эти ракеты обеспечивают противоракетную защиту кораблей и используются для борьбы с ракетами, самолетами, вертолетами и другими воздушными и надводными целями.



Передача боеприпасов станет частью военной помощи Украине, однако точные сроки поставок пока не уточняются.

Ранее «Радио 1» передавало, что на Западе испугались угрозы от нового полка ВС России. Зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей», недавно включенные в состав нового полка российской армии, способны представлять значительную угрозу для самолетов и заправщиков, поддерживающих операции ВВС НАТО.

Читайте также:

Лавров вспомнил плохой дресс-код Зеленского после скандала с джинсами на ЧМ по шахматам

Гладков: россиянин пострадал из-за атаки БПЛА ВСУ на автомобиль

Мирный житель ДНР пострадал из-за сброса взрывчатки с дрона ВСУ
#сша
#вооружение
#греция
#ракеты
#сво
#украина
На Западе испугались угрозы от нового полка ВС России
MWM: полк ВС РФ с ЗРК С-500 «Прометей» угрожает важнейшим самолетам НАТО
29 декабря 2024, 03:33

Фото: iStock/vadimrysev

Зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей», недавно включенные в состав нового полка российской армии, способны представлять значительную угрозу для самолетов и заправщиков, поддерживающих операции ВВС НАТО.
Как сообщает журнал Military Watch Magazine, завершение формирования первого полка с новыми комплексами является важным шагом в укреплении обороны России, особенно против угроз в космосе.

Система С-500 отличается возможностью поражать цели на больших высотах и с большей скоростью, чем ее предшественник С-400. Среди потенциальных целей комплекса названы спутники, космические челноки и межконтинентальные баллистические ракеты.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля — воздух». Высокая мобильность делает С-500 уникальной системой, что подчеркивается в публикации.

Эта система, входящая в новое поколение зенитных ракетных комплексов, также имеет высокий потенциал в области противоракетной обороны. Ее универсальность и дальность действия усиливают возможности России в защите от высокотехнологичных угроз.

Читайте также:

Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау передали семьям для захоронения

Домашний ад: мать и брат подростка-аутиста изощренно пытали его месяцами и довели до могилы

Лавров вспомнил плохой дресс-код Зеленского после скандала с джинсами на ЧМ по шахматам
#операции
#журнал
#нато
#ракеты
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков: россиянин пострадал из-за атаки БПЛА ВСУ на автомобиль
29 декабря 2024, 02:21

Фото: iStock/sudok1

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника (БПЛА) в Грайворонском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Телеграм-канале.
В районе села Безымено вражеский дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на движущийся грузовик. Водитель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы.

Пострадавшего на попутном транспорте доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Затем мужчину планируют перевести в городскую больницу №2 в Белгороде для дальнейшего лечения.

В настоящий момент уточняется информация о других возможных последствиях атаки.

Ранее сообщалось, что мирный житель ДНР пострадал из-за сброса взрывчатки с дрона ВСУ.

Читайте также:

В российском регионе подняли выплату заключившим контракт на СВО до 2,2 млн

Россиянам назвали минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 учебный год

Домашний ад: мать и брат подростка-аутиста изощренно пытали его месяцами и довели до могилы
#грузовик
#дрон
#бпла
#водитель
#Вячеслав Гладков
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мирный житель ДНР пострадал из-за сброса взрывчатки с дрона ВСУ
СЦКК: мужчина из Горловки пострадал из-за сброса взрывчатки с беспилотников ВСУ
29 декабря 2024, 00:23

Фото: iStock/ Dragon Claws

В результате атаки украинских беспилотников (БПЛА) на Горловку пострадал мирный житель, мужчина 1956 года рождения.
Согласно информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) Telegram-канале, с дронов ВСУ были сброшены взрывоопасные предметы. Один из них попал на автомобиль по проспекту Ленина, в результате чего мужчина получил ранения.

Местные службы ведут работу по оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшему.

По данным представительства, в Никитовском районе Горловки 28 декабря зафиксировали два подобных инцидента. Взрывные устройства с украинских дронов были сброшены на жилую территорию. В период времени между пятью и шестью часами вечера атаки повредили два гражданских автомобиля.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Госдуме призвали остатки ВСУ в Курской области сдаваться в плен.

Читайте также:

Боец СВО опубликовал шокирующие кадры поедания свиньями тел погибших солдат ВСУ

В российском регионе подняли выплату заключившим контракт на СВО до 2,2 млн

Солдаты ВСУ четыре дня продержали жительницу курского села в погребе
#автомобиль
#бпла
#telegram
#днр
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В российском регионе подняли выплату заключившим контракт на СВО до 2,2 млн
28 декабря 2024, 22:36

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Татарстане подняли единовременную выплату за заключение контракта для участия в СВО до 2,2 миллионов рублей. Получить ее можно будет после 1 января 2025 года.
«Эта сумма складывается из региональных, федеральных и муниципальных выплат: 1,5 млн рублей от правительства республики, 400 тыс. рублей – от Минобороны РФ и до 300 тыс. рублей от муниципалитетов РТ», — пишет «Татар-информ».
Вместе с тем издание напоминает о зарплате от 210 тысяч рублей и мерах поддержки участников СВО в регионе: сопровождение до и после подписания контракта, обеспечение экипировкой и всем необходимым, подготовка на полигонах, реабилитация, а также широкий перечень льгот как для самих бойцов, так и для их семей.

Отмечается, что столь высокую единовременную выплату обещают не только жителям Татарстана, но и всем, кто заключит контракт на территории региона. Желающим из других областей или стран оплатят проезд и проживание на время оформления.

Читайте также:

Выплаты и льготы для бойцов ВС РФ: что положено участникам СВО

Путин подписал указ о выплатах детям военнопленных или пропавших без вести

Министерство труда РФ предлагает расширить список профессий для альтернативной службы
#реабилитация
#проезд
#подготовка
#минобороны рф
#льготы
#выплаты
#указ
#контракт
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме призвали остатки ВСУ в Курской области сдаваться в плен
Депутат Шермет заявил, что остатки ВСУ в Курской области ждёт бесславная участь
28 декабря 2024, 20:08

Фото: iStock/Michele Ursi

Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что остатки ВСУ в Курской области ждёт бесславная участь. Единственный путь для сохранения жизни заключается в сдаче в плен, сообщил он в беседе с РИА Новости.
Ранее агентство Associated Press на условиях анонимности представило заявления украинских военных, находящихся в Курской области. Они сообщили, что бойцы ВСУ сильно деморализованы из-за больших потерь, жесткого ответа ВС РФ, которого они не ожидали, и скорого поражения.

Шеремет подчеркнул, что Курское направление являлось больше не военным, а политическим демаршем киевских властей для получения очередного западного пакета военной помощи.

Он добавил, что бойцов ВСУ, всё еще остающихся на территории Курской области, ждёт бесславная участь. Для их сослуживцев авантюра властей уже стала билетом в один конец. Единственным выходом из этого положения является сдача в плен.

Депутат также отметил, что командование ВСУ равнодушно к бойцам, на что указывает отправка в мясные штурмы, постановка заведомо невыполнимых задач с неминуемой смертью.

Читайте также:

Командиры ВСУ в Курской области начали сомневаться в приказах командования

Украинцы массово вывозят своих детей из страны, чтобы спасти их от мобилизации

Стало известно, где уничтожили больше всего наёмников ВСУ за год
#всу
#курская область
#военные
#сво
#плен
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец СВО опубликовал шокирующие кадры поедания свиньями тел погибших солдат ВСУ
28 декабря 2024, 20:01

Фото: iStock/Somrerk Kosolwitthayanant

Российские военные обнаружили около разрушенного частного дома свиней, которые поедали трупы бойцов ВСУ. Кадры в своём Telegram-канале опубликовал доброволец ВС РФ с позывным Тринадцатый.
Военнослужащий написал, что именно так выглядит конец украинских солдат, после чего призвал всех одуматься. Он подчеркнул, что если Владимир Зеленский не капитулирует, то такой конец будет ждать всех украинцев.


Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что бойцы ВСУ на Сватовско-кременском направлении фронта сбрасывают трупы погибших сослуживцев в реки, чтобы избавиться от тел.

Читайте также:

Стало известно, где уничтожили больше всего наёмников ВСУ за год

Украинцы массово вывозят своих детей из страны, чтобы спасти их от мобилизации

«ВСУ в панике»: Эксперт подвел итоги СВО и назвал города, которые перейдут под контроль ВС РФ
#всу
#вс рф
#сво
#военные
#кадры
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-посол Украины Мельник потребовал от ФРГ ежегодных многомиллиардных выплат
28 декабря 2024, 19:28

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Будущая правительственная коалиция в Германии должна ежегодно закладывать в бюджет 20 миллиардов евро в качестве поддержки Киева. Об этом заявил бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
По его словам, он в ближайшие четыре года ожидает от новых немецких властей выделения помощи именно в таком размере. То есть, всего Берлину придётся раскошелиться на 80 миллиардов евро. Об этом экс-посол заявил в интервью медиагруппе Funke. По словам Мельника, такое вложение средств стало бы очень выгодной инвестицией в безопасность Германии.

Кроме того, по мнению дипломата, Берлину следует нарастить объёмы военной помощи Украине. Для него самого идеальной коалицией в будущем правительстве Германии был бы блок ХСС/ХДС с «Зелёными», без представителей СДПГ Шольца, которые могут блокировать некоторые инициативы по поддержке Украины.

Читайте также:

Аналитик Меркурис: Киев не идёт на переговоры из страха лишиться денег

Кандидат в канцлеры Мерц: Присутствие военных на Украине надо согласовать с РФ

Шольц дал понять Путину, что поддержка Киева со стороны Германии не ослабнет
#евро
#безопасность
#посол
#интервью
#украина
#германия
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Меркурис: Киев не идёт на переговоры из страха лишиться денег
28 декабря 2024, 18:36

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение не соглашаются на мирные переговоры из-за того, что боятся лишиться источника обогащения. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
В эфире YouTube-канала Duran он сказал, что Киев намеренно выдвигает заведомо невыполнимые требования, чтобы воспрепятствовать переговорному процессу. Киевские власти предпочтут скорее полное поражение мирному урегулированию.

«С их точки зрения таким образом они сохранят приток финансирования», — подчеркнул эксперт.

Ранее Меркурис заявил, что западным лидерам пора признать тщетность и невыполнимость своих планов по мирному урегулированию украинского конфликта, а также согласиться с тем, что «проект "Украина"», который запустили европейцы и люди из администрации Байдена, потерпел крах.

Читайте также:

В Британии заявили, что Украина должна забыть о вступлении в Евросоюз

Военный эксперт Меркурис заявил о провале проекта ЕС «Украина»

Меркурис: ЕС хочет удержать США на Украине для усложнения переговоров с РФ
#эксперт
#проект
#украина
#youtube
#люди
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Солдаты ВСУ четыре дня продержали жительницу курского села в погребе
28 декабря 2024, 17:24

Фото: istockphoto/Андрей Клеменков

Жительница одного из сёл в приграничном районе Курской области четверо суток провела в погребе собственного дома. Туда её загнали солдаты Вооружённых сил Украины.
Женщина по имени Любовь рассказала военному корреспонденту RT Валентину Горшенину, что украинским боевикам показалось выгодным расположение её дома: оттуда открывался хороший обзор. Тогда её и её близких заперли в погребе, чтобы «не мешались под ногами». Через четыре дня за военными приехала машина, и они уехали. После этого Валентина и её родные сумели сбежать. Сейчас все они находятся в пункте временного размещения.

Другая жительница курского села пряталась в погребе от бомбёжек больше четырёх месяцев. Но потом ВСУ узнали, где скрываются мирные жители. Нанесли ракетный удар, а потом нанесли удар беспилотниками. В доме начался пожар. Женщина соорудила из мешка белый флаг и выбралась наружу. Она ползла по дороге, пока её не подобрали российские военные.

По словам Любови, украинские солдаты признавались ей, что не хотят воевать, но командование ВСУ угрожает их семьям.

Читайте также:

Украинские боевики убили пенсионеров в селе Плехово Курской области

Командиры ВСУ в Курской области начали сомневаться в приказах командования

ВСУ в Курской области деморализованы из-за скорого поражения
#пожар
#военные
#флаг
#женщина
#жители
#солдаты
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате