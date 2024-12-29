Греция решила отправить Украине десятки ракет RIM-7 Sea Sparrow

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Греция готовится передать Украине 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow, сообщает портал Pronews. Эти ракеты, которые находятся в арсенале греческих военно-морских и военно-воздушных сил, разработаны в США и используются уже почти 40 лет.
RIM-7 Sea Sparrow представляет собой управляемую ракету класса корабль-воздух с полуактивной радиолокационной системой наведения. Она была создана на базе ракеты AIM-7 Sparrow в 1960-х годах и принята на вооружение в 1976 году.
Эти ракеты обеспечивают противоракетную защиту кораблей и используются для борьбы с ракетами, самолетами, вертолетами и другими воздушными и надводными целями.
Передача боеприпасов станет частью военной помощи Украине, однако точные сроки поставок пока не уточняются.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Западе испугались угрозы от нового полка ВС России. Зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей», недавно включенные в состав нового полка российской армии, способны представлять значительную угрозу для самолетов и заправщиков, поддерживающих операции ВВС НАТО.
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Эти ракеты обеспечивают противоракетную защиту кораблей и используются для борьбы с ракетами, самолетами, вертолетами и другими воздушными и надводными целями.
Передача боеприпасов станет частью военной помощи Украине, однако точные сроки поставок пока не уточняются.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Западе испугались угрозы от нового полка ВС России. Зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей», недавно включенные в состав нового полка российской армии, способны представлять значительную угрозу для самолетов и заправщиков, поддерживающих операции ВВС НАТО.
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Мария Моисеева