Посол заявил о неизменном с начала СВО подходе Греции к России

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Греция разорвала сотрудничество и политический диалог с Россией с началом СВО и не изменила подхода к нашей стране за три года, заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости.
По словам посла, Москва по-прежнему слышит агрессивные антироссийские беспочвенные заявления в свой адрес. Он отметил, что ничего подобного Россия в отношении Греции себе не позволяет.
Маслов подчеркнул, что политический диалог прерван Афинами. На сегодняшний день остаются лишь небольшие контакты на уровне МИД. После начала спецоперации греческой стороной было прекращено и межпарламентское взаимодействие, заключил дипломат.
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