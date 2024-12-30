Посол заявил о неизменном с начала СВО подходе Греции к России

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на обвинения Запада в сторону РФ по поводу эскалации конфликта с Украиной и якобы привлечения к боевым действиям военных из КНДР. Политик предложил НАТО «посмотреть на себя в зеркало» и напомнил о причастности к вторжению в Курскую область.