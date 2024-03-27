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Греция обвинила Украину и США в теракте в «Крокусе»

Три партии Греции убеждены, что за терактом в России стоят США и Украина
27 марта 2024, 12:37
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Три греческие политические партии выразили в совместном заявлении мнение о том, что теракт в «Крокусе» был осуществлён наёмной группой, курируемой США и Украиной. Об этом сообщается на сайте iskra.gr.
Отмечается, что совместный документ опубликовали лидер «Демократического движения национального освобождения» Панайотис Лафазанис, президент «Всегреческого движения греко-российской дружбы» Яннис Коцаилидис и президент Патриотического общественного движения Григорис Петру.

Они убеждены, что теракт совершили не представители группировки ИГИЛ*, а наёмники, проплаченные Украиной и курируемые США.


По словам политиков, наивно полагать, что теракт был совершён «Исламским государством»*, которое вместо того, чтобы выступить против Израиля, устроившего геноцид в секторе Газа, ударяет по России. А она, в свою очередь, поддерживает Палестину. Совершив теракт в России, как полагают западные политики, ИГИЛ* будто оказывает услуги Украине, США, НАТО и Евросоюзу, которые как раз таки поддерживают Израиль.

Всё это указывает на то, что заказ поступил именно с Запада.

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*террористическая организация запрещённая на территории России
#греция
#украина
#сша
#теракт
#крокус сити холл
#политика
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Песков: поручения Путина направлены на создание в России своей игровой индустрии
27 марта 2024, 15:24

Фото: iStock/simpson33

Поручения президента России Владимира Путина по производству отечественных игровых приставок и видеоигр направлены на создание в стране собственной игровой индустрии. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отмечается, что такие инициативы направлены в первую очередь на создание собственной индустрии, выступающей альтернативой западной.

Песков подчеркнул, что это касается не только футбольного симулятора. В феврале в рамках Игр будущего Путин ознакомился с идеей создания российского аналога футбольного симулятора FIFA. Президент пообещал поговорить о реализации этой идеи с главой Газпрома Алексеем Миллером.

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#владимир путин
#дмитрий песков
#игры
#россия
#поручение
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Швеция собирается разместить своих военных в Латвии
Politico: Швеция планирует с ноября разместить своих военных в Латвии
27 марта 2024, 12:49

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Швеция, входящая в НАТО, собирается с ноября начать размещение своих войск на территории Латвии. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на шведского посла при альянсе Акселя Вернхоффа.
При этом ряд миссий, например, разминирование, могут начаться раньше указанного срока.

Издание отмечает, что шведские военные разместятся в Латвии на ротационной основе и будут сменяться солдатами из Дании.

Напомним, что 7 марта Швеция официально вошла в НАТО, став её 32-м участником. Альянс в последние годы активизировался на западной границе России, называя свои действия «сдерживанием российской агрессии».

В Кремле неоднократно выражали обеспокоенность действиями НАТО у границы. Россия отмечала, что никому не угрожает, при этом потенциально опасные для неё действия не оставит без внимания.

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#швеция
#латвия
#военные
#нато
#граница
#россия
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Риттер заявил, что за терактами в России «стопроцентно стоит Америка»
Риттер: США стопроцентно стоят за терактами в России
27 марта 2024, 11:48

Фото: iStock/alexkich

За терактами в России точно стоят США. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom сообщил бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер.
Террористы, совершившие атаку на подмосковный «Крокус Сити Холл», были не джихадистами, а наёмниками, которые за деньги выполняли чужой заказ, убеждён эксперт.

В качестве аргумента Риттер привёл несоответствие поведения террористов с джихадистами. Вместо того, чтобы после теракта отдать свои жизни, как это обычно делают исламисты, они направились на Украину.

Это говорит о том, что террористы направились к тем, кто их завербовал и подготовил, а именно – к украинской разведке, которая является тем же самым, что ЦРУ и MI6.

В заключение он добавил, что за произошедшим стопроцентно стоят США.

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#сша
#россия
#украина
#великобритания
#теракт
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«Сами будут желать смерти»: депутат рассказал о работе Госдумы по вопросу смертной казни
Депутат Иванов рассказал о работе Госдумы по снятию моратория на смертную казнь
27 марта 2024, 11:04

Фото: iStock/Pict Rider

После теракта в «Крокус Сити Холле» вопрос о снятии моратория на смертную казнь для террористов начал активно обсуждаться как среди политиков, так и среди простых россиян.
Для рассмотрения вопроса о снятии моратория на смертную казнь в Госдуме создаётся рабочая группа, рассказал «Радио 1» депутат нижней палаты парламента Максим Иванов. Она будет рассматривать все юридические нюансы, привлекать экспертов, выявлять востребованность данной инициативы в обществе, чтобы понять, возможно ли возвращение смертной казни.

По нынешнему законодательству казнить террористов, напавших на «Крокус», действительно нельзя. Однако с момента снятия моратория это будет возможно, подчеркнул депутат.

«Я думаю, что в том случае, если террористы, напавшие на «Крокус», останутся в живых, жизнь их не будет такой сладкой и безмятежной. Наоборот, они, может быть, будут желать, чтобы их покарала смертная казнь», – отметил Иванов.
Главным минусом снятия моратория является риск казни невиновных. Однако, с учётом современных технологий, которые помогают практически безошибочно доказывать вину, вероятность этого минимальна.

Депутат добавил, что снятие моратория на смертную казнь имеет место быть, поскольку люди должны понимать, что террористические акты и иные преступления наказуемы.

Он подчеркнул, что в его окружении 80% людей выступают за возвращение смертной казни.

Помимо наказания таким способом террористов, казнь может применяться и по отношению к преступникам, совершившим иные правонарушения. В случае возвращения смертной казни в Уголовный кодекс РФ будут внесены изменения. Там будет отмечено, что наказание последует, например, и для педофилов.

По словам Иванова, в настоящее время рассматривается целый ряд статей, которые могут попасть под закон о смертной казни. При этом возвращения расстрела, например, за растрату и хищение, который практиковался в СССР, точно не будет. Но за особо тяжкие статьи – вероятно.

В заключение Иванов отметил, что снятие моратория – это кропотливая работа, требующая много времени.

«Я не думаю, что это быстрый процесс. Обсуждение будет вестись не один месяц, если оно всё-таки будет вестись дальше, если не будет какого-то экспертного заключения или мнения, в том числе, главы государства. Этот процесс был озвучен в свете последних событий, но от озвучивания проблемы до её реализации пройдёт достаточно большое количество времени», – сказал депутат.

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#госдума
#работа
#смертная казнь
#теракт
#террористы
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Украина потребовала от ЕС еще пять миллиардов евро из доходов от активов РФ
Politico: Киев требует от Евросоюза передачу еще €5 млрд от активов РФ
27 марта 2024, 10:52

Фото: istock / artJazz

Украина требует от Евросоюза передать республике пять миллиардов евро из доходов, полученных от замороженных активов России. Об этом информирует Politico.
Как утверждает представитель прокиевской лоббистской группы Елена Галушка, прибыль в размере пяти млрд евро за эти два года приравниваются одному году программы Международного валютного фонда, так что это большие деньги».

Еврокомиссия предложила использовать 90% дохода от замороженных активов РФ, полученые после 15 февраля 2024 года.

По мнению ЕК, удержанные Euroclear 5 миллиардов евро — это необходимый буфер для оплаты судебных исков в России и других государствах. Euroclear отмечает, что прибыль, связанная с активами России, отделена от обычной прибыли и будет сохранена до дальнейших указаний.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Украину не из любви к народу, а преследуя свои интересы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Захарова назвала причину изменения реакции Запада на теракт в «Крокусе»
Захарова: Запад поменял реакцию на теракт в «Крокусе», чтобы не быть за бортом
27 марта 2024, 10:37

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», чтобы не «остаться за бортом». Об этом Захарова сообщила в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, политики Запада, которые говорят о себе, как о доминанте, осознали, что «мир уже шагнул вперед». Захарова подчеркнула, что мировое большинство не оставило Западу ни единого шанса на то, чтобы не сменить реакцию с «сумасшедшей» на адекватную.

Ранее официальный представитель МИД РФ сообщила, что немецкое правительство уже ищет возможные версии теракта в «Крокусе», однако до сих пор не выяснило, кто стоит за атакой на газопроводы «Северных потоков» рядом с границей ФРГ.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
#теракт
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Telegraph: Великобритания продержится два месяца в случае конфликта с Россией
27 марта 2024, 10:01

Фото: iStock/ffikretow

Армия Великобритании продержится всего лишь два месяца в боях с российскими военными в случае возможного конфликта. Об этом сообщает The Telegraph.
По словам экс-заместителя госсекретаря Великобритании Марка Франсуа, страна «не продержится более пары месяцев в полномасштабной войне с РФ» по причине нехватки боеприпасов и резервов оборудования. Эту информацию подтвердил заместитель начальника штаба Роберт Магоуэн.

В материале издания сообщается, что британская армия буквально опустошена с 2010 года. С каждым годом, по мнению экспертов, в стране сокращаются расходы на оборону и уменьшается численность военнослужащих.

Ранее сообщалось, что самолет министра обороны Британии Гранта Шэппса не оснащен средствами противодействия глушилкам. Примечательно, что система противодействия средствам РЭБ отсутствовала на борту из-за сокращения военных расходов.

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#заявление
#великобритания
#война
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В МИД РФ обратили внимание на дипфейк с видеокадрами из интервью Лаврова
27 марта 2024, 09:44

Фото: iStock/vlad_karavaev

МИД РФ сообщил о распространении в соцсетях фейкового видео с отрывком из интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, авторы которого при помощи нейросетей наложили не соответствующий действительности текст.
Отмечается, что было использовано подлинное видео с интервью министра для документального фильма, который посвящен 25-летию с момента начала агрессии Североатлантического альянса против Союзной Республики Югославия, опубликованное в тот же день на цифровых ресурсах министерства. В ведомстве предложили пользователям лично найти отличия между настоящим видео и созданным фейком.

Напомним, в 1999 году НАТО начала бомбардировку Югославии, чему способствовало вооружённое противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО фактически развязало войну в Европе, начав операцию в Югославии 25 лет назад.

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#фрг
#нато
#захарова
#мид рф
#сергей лавров
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Отставку главы СНБО связали с дипломатическим скандалом
Рогов: Данилова сняли с поста главы СНБО Украины из-за оскорбления Ли Хуэя
27 марта 2024, 08:33

Фото: istock / alzay

Отставка главы СНБО Украины Алексея Данилова связана с оскорблением в адрес специального представителя КНР по Евразии Ли Хуэя. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.
Он напомнил, что 20 марта глава СНБО намеренно исказил имя Хуэя в сторону ненормативной лексики. Тогда Данилов заявил, что не Китаю решать, когда Киев будет садиться за стол переговоров с Москвой.

«Причиной отставки Данилова стал именно дипломатический скандал. Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью», – заявил Рогов.
Как считает Рогов, должность секретаря СНБО в последние годы стало «креслом говоруна» и по факту ни на что не влияла.

Ранее в Киеве рассказали о решении Запада по судьбе Владимира Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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