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Три греческие политические партии выразили в совместном заявлении мнение о том, что теракт в «Крокусе» был осуществлён наёмной группой, курируемой США и Украиной. Об этом сообщается на сайте iskra.gr.
Отмечается, что совместный документ опубликовали лидер «Демократического движения национального освобождения» Панайотис Лафазанис, президент «Всегреческого движения греко-российской дружбы» Яннис Коцаилидис и президент Патриотического общественного движения Григорис Петру.
Они убеждены, что теракт совершили не представители группировки ИГИЛ*, а наёмники, проплаченные Украиной и курируемые США.
По словам политиков, наивно полагать, что теракт был совершён «Исламским государством»*, которое вместо того, чтобы выступить против Израиля, устроившего геноцид в секторе Газа, ударяет по России. А она, в свою очередь, поддерживает Палестину. Совершив теракт в России, как полагают западные политики, ИГИЛ* будто оказывает услуги Украине, США, НАТО и Евросоюзу, которые как раз таки поддерживают Израиль.
Всё это указывает на то, что заказ поступил именно с Запада.
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*террористическая организация запрещённая на территории России
Они убеждены, что теракт совершили не представители группировки ИГИЛ*, а наёмники, проплаченные Украиной и курируемые США.
Всё это указывает на то, что заказ поступил именно с Запада.
Читайте также:
Риттер заявил, что за терактами в России «стопроцентно стоит Америка»
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Финский журналист Хейсканен объяснил причастность Запада к теракту в «Крокусе»
*террористическая организация запрещённая на территории России
Анастасия Чинкова