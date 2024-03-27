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За терактами в России точно стоят США. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom сообщил бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер.
Террористы, совершившие атаку на подмосковный «Крокус Сити Холл», были не джихадистами, а наёмниками, которые за деньги выполняли чужой заказ, убеждён эксперт.
В качестве аргумента Риттер привёл несоответствие поведения террористов с джихадистами. Вместо того, чтобы после теракта отдать свои жизни, как это обычно делают исламисты, они направились на Украину.
Это говорит о том, что террористы направились к тем, кто их завербовал и подготовил, а именно – к украинской разведке, которая является тем же самым, что ЦРУ и MI6.
В заключение он добавил, что за произошедшим стопроцентно стоят США.
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В качестве аргумента Риттер привёл несоответствие поведения террористов с джихадистами. Вместо того, чтобы после теракта отдать свои жизни, как это обычно делают исламисты, они направились на Украину.
В заключение он добавил, что за произошедшим стопроцентно стоят США.
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Анастасия Чинкова