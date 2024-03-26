Финский журналист Хейсканен объяснил причастность Запада к теракту в «Крокусе»

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Финский журналист Кости Хейсканен заявил, что западный след в трагедии в «Кроку Сити Холле» прослеживается из-за предупреждений западными странами своих граждан о террористической угрозе в России.
«В этом теракте сразу просматривается западный след или даже американский, так как за несколько недель до теракта и американское, и западные посольства в своих твитах предупреждали своих граждан, что им лучше покинуть РФ, а если останутся, то не в местах скопления людей», — предположил в беседе с «Царьградом» Хейсканен.
Ранее знакомый пособников, устроивших теракт, которые продали преступникам машину, дал свой комментарий по случившемуся.
«Аминчон Исломов — мой старый знакомый. Мы знакомы ещё с Душанбе, я даже у него дома ночевал. Жалоб у меня на них нет. Если бы они знали, для чего покупали у них машину, они бы стали её продавать? Нет, конечно», — поделился в беседе с RT собеседник.
Бывший коллега одного из нападавшего в «Крокусе» Далерджона Мирзоева также делился своим мнением о нём.
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