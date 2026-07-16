США могут заработать свыше $37 млрд на поставках Patriot союзникам на Ближнем Востоке
США могут получить более 37 миллиардов долларов от продаж ракет, радаров и другого оборудования для систем Patriot своим союзникам на Ближнем Востоке в контексте конфликта с Ираном. Об этом пишет РИА Новости, изучив документы Пентагона.
С марта по май 2026 года Министерство войны США направило в Конгресс семь уведомлений о новых сделках и расширении существующих оборонных соглашений с Объединенными Арабскими Эмиратами, Кувейтом, Бахрейном и Катаром.
Наибольшая часть оборонных заказов приходится на Кувейт — 19,8 миллиарда долларов. ОАЭ планируют выделить 11,81 миллиарда, Катар — 4,01 миллиарда, а Бахрейн — 1,625 миллиарда долларов. Общая стоимость всех соглашений составляет 37,245 миллиарда долларов.
Потенциальные контракты предполагают поставку 1,45 тысячи ракет PAC-3 MSE и тысячи ракет типа GEM-T. Основными подрядчиками по этим сделкам являются американские компании RTX, Lockheed Martin и Northrop Grumman.
Важно отметить, что официальные уведомления Пентагона не являются окончательными соглашениями. Итоговая стоимость и объемы поставок могут измениться в процессе переговоров.
Читайте также: