США могут заработать свыше $37 млрд на поставках Patriot союзникам на Ближнем Востоке

16 июля 2026, 03:36

США могут заработать свыше $37 млрд на поставках Patriot

Фото: istockphoto/e-crow

США могут получить более 37 миллиардов долларов от продаж ракет, радаров и другого оборудования для систем Patriot своим союзникам на Ближнем Востоке в контексте конфликта с Ираном. Об этом пишет РИА Новости, изучив документы Пентагона.