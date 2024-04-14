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Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, заявил, что Украина, предположительно, использует атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в качестве метода для давления на своих западных союзников с целью получения большего вооружения и финансирования. Такую позицию он выразил в разговоре с корреспондентом ТАСС.
«Атаки на ЗАЭС, по всей видимости, исходят из Киева, поскольку российские военные контролируют станцию с 2022 года. Постоянные неудачи и тупики, в которых находится Украина, приводят ее в отчаяние», — заявил Филиппо.Он отметил, что Киев ищет «любые возможности для провокаций», чтобы получить финансирование и оружие от Запада, а также добиться отправки на Украину иностранных войск. Политик считает, что Франция должна заставить президента Украины Владимира Зеленского прекратить подобные действия.
В последнее время наблюдается увеличение интенсивности атак на Запорожскую АЭС. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина ранее сообщила, что 10 и 11 апреля активность беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Украины в районе ЗАЭС не снижается, объявлен режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром замечены украинские дроны.
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Артем Кузьмин