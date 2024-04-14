Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, заявил, что Украина, предположительно, использует атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в качестве метода для давления на своих западных союзников с целью получения большего вооружения и финансирования. Такую позицию он выразил в разговоре с корреспондентом ТАСС.