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Французский политик объяснил, зачем ВСУ атакуют Запорожскую АЭС

Политик Филиппо: ВСУ атакуют ЗАЭС, чтобы вынудить Запад поставлять оружие
14 апреля 2024, 12:07
Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, заявил, что Украина, предположительно, использует атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в качестве метода для давления на своих западных союзников с целью получения большего вооружения и финансирования. Такую позицию он выразил в разговоре с корреспондентом ТАСС.
«Атаки на ЗАЭС, по всей видимости, исходят из Киева, поскольку российские военные контролируют станцию с 2022 года. Постоянные неудачи и тупики, в которых находится Украина, приводят ее в отчаяние», — заявил Филиппо.
Он отметил, что Киев ищет «любые возможности для провокаций», чтобы получить финансирование и оружие от Запада, а также добиться отправки на Украину иностранных войск. Политик считает, что Франция должна заставить президента Украины Владимира Зеленского прекратить подобные действия.



В последнее время наблюдается увеличение интенсивности атак на Запорожскую АЭС. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина ранее сообщила, что 10 и 11 апреля активность беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Украины в районе ЗАЭС не снижается, объявлен режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром замечены украинские дроны.

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В Запорожье назвали условие для пуска АЭС
Депутат Карчаа: пуск Запорожской АЭС возможен, если отодвинуть линию фронта
14 апреля 2024, 12:52

Фото: iStock/Wlad74

Руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», а также депутат законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа заявил, что запуск Запорожской АЭС будет возможен лишь при условии, что линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние от станции.
«Электростанция сможет работать на полную мощность только в случае, если линия фронта будет перемещена на расстояние, гарантирующее ее защиту от вооруженных атак», — подчеркнул он.
Кроме того, Карчаа отметил, что Украина поставила перед собой цель не допустить функционирования атомной электростанции. Он подчеркнул, что власти Киева не отрицают возможность ядерной аварии.

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#украина
#аварии
#инцидент
#депутат
#всу
#заэс
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В ДНР сообщают об увеличении взятых в плен военных ВСУ
Советник главы ДНР Кимаковский заявил о росте числа взятых в плен солдат ВСУ
14 апреля 2024, 12:49

Фото: iStock/Sinenkiy

Количество взятых в плен украинских солдат в последнее время значительно увеличилось. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, приводит его слова РИА Новости.
Он объяснил добровольную сдачу в плен бойцов ВСУ наступательными действиями ВС РФ.

Кроме того, из-за участившихся случаев сдачи в плен, командование ВСУ стало прослушивать радиоканал «Волга», созданный российскими военными. Намеревающихся сдаться, руководители ВСУ карают, заключил Кимаковский.

Прежде в Минобороны РФ сообщили, что 21 украинский военнослужащий сдался в плен за минувшую неделю. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#украина
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Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил гаубицу М777 на южнодонецком направлении
14 апреля 2024, 12:30

Фото: istockphoto/NiseriN

Расчет Реактивных Систем Залпового Огня (РСЗО) «Ураган» артиллерии 68-го армейского корпуса, действующего в составе группировки войск «Восток» ВС РФ, уничтожил гаубицу М777 на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны России 14 апреля.
Отмечается, что боевые расчеты РСЗО «Ураган», состоящие из отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса, продолжают выполнять свои боевые задачи, нанося огневые удары по вооруженным силам Украины (ВСУ), находящимся на передовых позициях. Процесс от получения координат цели до выполнения залпа занимает всего пять-семь минут, после чего расчет оперативно меняет свою позицию, отметили в военном ведомстве.

Согласно военным источникам, ежедневно расчеты 220-миллиметровых орудий наносят удары по оборонительным сооружениям, технике и логистическим узлам ВСУ, а также по скоплениям военного персонала и выявленным опорным пунктам противника. Действия артиллеристов координируются с беспилотными летательными аппаратами, которые фиксируют попадания и уничтожение боевой техники противника.

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#военные
#всу
#рф
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Главком ВСУ рассказал о задаче ВС РФ по взятию Часова Яра до 9 мая
Сырский заявил об угрозе для ВСУ под Бахмутом и в Часовом Яре
14 апреля 2024, 12:27

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские войска сосредотачивают усилия для прорыва обороны ВСУ западнее Бахмута и освобождении населенного пункта Часов Яр. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет издание «Страна.ua».
По его словам, ВС РФ также нацелены на создание условий для дальнейшего продвижения в Краматорск. Главком украинской армией добавил, что такие планы российская армия якобы стремится реализовать до 9 мая.

Сырский рассказал, что ВСУ поставляет на линию фронта дополнительные боеприпасы и дроны, чтобы подготовиться к наступлению ВС РФ.

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#армия
#боеприпасы
#всу
#вс рф
#дроны
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Необычная находка в Чёрном море раскрывает военные планы Киева
14 апреля 2024, 12:21

Фото: istockphoto/bbsferrari

Необычный ударный морской дрон был обнаружен в Чёрном море румынскими пограничниками. Элементы конструкции и боевого оснащения дрона — американского и советского производства.
Основу морского беспилотника составляет жестко-надувная лодка AM-800 с алюминиевым корпусом, изготавливаемая в Алабаме (США), передаёт РИА Новости. Длина его вместе с подвесными моторами составляет 9,5 метра, что вдвое больше, чем у безэкипажных катеров Magura и Sea Baby, которые Украина использовала при атаках Черноморского флота РФ и Крымского моста. Боевая часть содержит около 500 килограммов взрывчатого вещества.

Румынская сторона не уточняет, кому принадлежал беспилотник, который был уничтожен взрывниками, однако эксперты склоняются к тому, что он был украинским. Морские беспилотники оказались одной из самых эффективных новинок военного конфликта. На Украине не раз говорили о разработке подобных систем, управляемых системой спутниковой связи Starlink и способной таранить корабли и другие объекты. Военные аналитики сходятся в том, что в дальнейшем роль дронов в военном конфликте только усилится, причем во всех средах — на суше, в воде и воздухе.

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#дрон
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На Украине сотрудники военкомата избили женщину, которая пришла за супругом
«Телеграф»: пришедшую за мужем женщину избили в военкомате в Хмельницкой области
14 апреля 2024, 11:58

Фото: iStock/olegda88

В Хмельницкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) нанесли побои женщине, которая пришла разузнать, по какой причине ее мужа удерживают. Об этом сообщает «Телеграф».
В общественной организации «Доста Украина» рассказали о случившемся избиении. Женщина явилась в ТЦК в Дунаевцах Хмельницкой области, чтобы выяснить причины задержания супруга, у которого имеются документы о том, что его мать нуждается в постоянном уходе из-за состояния здоровья.

Согласно сообщению, у женщины также отобрали телефон, изгнали из помещения, толкнули, в результате чего она упала и ударилась головой об асфальт.

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На высоковольтных подстанциях под Одессой загорелось оборудование
Минэнерго Украины: высоковольтные подстанции загорелись в Одесской области
14 апреля 2024, 11:58

Фото: istockphoto/onlyyouqj

На нескольких высоковольтных подстанциях в Одесской области на юге Украины произошло возгорание оборудования. Об этом сообщили в министерстве энергетики страны.
В официальном телеграм-канале ведомства утверждается, что пожары были быстро ликвидированы сотрудниками экстренных служб. В результате инцидента на объектах без электрического снабжения остались четыре населённых пункта в Одесской области. О каких именно объектах идёт речь, не уточняется. Также ничего не сообщается о причинах пожаров.

Ранее министерство энергетики Украины обратилось к гражданам с призывом готовиться к длительным отключениям электроэнергии и приобретать генераторы. Это связано с участившимися ударами, которые российские военные наносят по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

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#военные
#пожары
#одесса
#украина
#энергетика
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Генералы ВСУ неожиданно высказались о российской армии
La Vanguardia: генералы ВСУ признали превосходство ВС России на фронте
14 апреля 2024, 11:22

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Офицеры Вооруженных сил Украины подчеркнули доминирование российской армии на передовой, пишет La Vanguardia.
Украинские генералы согласились с тем, что численное превосходство российских войск составляет семь-десять раз по сравнению с украинскими силами. Тем не менее, даже при увеличении численности украинских вооруженных сил на передовой, это может быть недостаточно в случае нехватки соответствующего вооружения для противодействия противнику.

Авторы статьи отмечают, что Украина оказалась в критическом положении с февраля 2022 года после более чем двух лет конфликта. Для обеспечения безопасности ей необходимо увеличить численность военнослужащих, расширить арсенал вооружений и получить больше поддержки со стороны западных стран.

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#украина
#днр
#всу
#вооружения
#дроны
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Эксперт Леонков на основе опыта СВО назвал неэффективным западный подход к ПВО
14 апреля 2024, 10:55

Фото: istockphoto/e-crow

Опыт специальной военной операции наглядно продемонстрировал, что современная система противовоздушной обороны должна функционировать в едином информационном пространстве. Об этом заявил военный аналитик, ведущий российский специалист в области ПВО Алексей Леонков.
В беседе с РИА Новости эксперт указал, что такая постановка работы позволит максимально эффективно и быстро выявлять средства воздушного нападения, перераспределять поражение целей между всеми комплексами ПВО и другими средствами, включая авиацию и системы радиоэлектронной борьбы.

Также современные системы ПВО должны уметь эффективно отражать комбинированные удары. Система ПВО, которую страны НАТО «обкатали» на Украине, оказалась неэффективной, считает Леонков. Она не сумела объединить комплексы ПВО с различными характеристиками и различной номенклатурой целей и не смогла противостоять российским гиперзвуковым ракетам и средствам нападения со сниженной радиолокационной заметностью, пояснил военный аналитик.

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