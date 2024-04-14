В Запорожье назвали условие для пуска АЭС

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Руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», а также депутат законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа заявил, что запуск Запорожской АЭС будет возможен лишь при условии, что линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние от станции.
«Электростанция сможет работать на полную мощность только в случае, если линия фронта будет перемещена на расстояние, гарантирующее ее защиту от вооруженных атак», — подчеркнул он.Кроме того, Карчаа отметил, что Украина поставила перед собой цель не допустить функционирования атомной электростанции. Он подчеркнул, что власти Киева не отрицают возможность ядерной аварии.
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