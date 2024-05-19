Гросси пообещал назвать виновника обстрелов ЗАЭС, если МАГАТЭ предоставят доказательства

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МАГАТЭ назовёт сторону, которая обстреливала Запорожскую АЭС, если будут предоставлены доказательства, об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью для РИА Новости.
По словам Гросси, точно определить виновника обстрелов ЗАЭС крайне сложно из-за специфики беспилотника. Такие устройства могут быть запущены с любого направления, утверждает глава агентства.
Он также выразил надежду на то, что новых атак на Запорожскую атомную электростанцию не будет.
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«Но я также сказал в Нью-Йорке, что если мне когда-нибудь будет предоставлена достаточная информация, то я, конечно, не стану скрывать ее от широкой общественности. Вовсе нет», — ответил Гросси на вопрос о возможности установить виновника.
Он также выразил надежду на то, что новых атак на Запорожскую атомную электростанцию не будет.
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Евгения Парфентьева