Гросси заявил, что регулярно контактирует с Путиным несмотря на критику Запада
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на критику со стороны западных стран.
Напомним, 26 сентября Гросси встретился с Путиным для обсуждения ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.
«Я постоянно веду диалог с президентом Владимиром Путиным. И не сегодня — с 2022 года, когда многие на Западе говорили: «Генеральный директор, как Вы можете говорить с Владимиром Путиным?» — рассказал Гросси в интервью RT.
Он также добавил, что на регулярной основе поддерживает общение с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым. По словам главы МАГАТЭ, у них есть множество совместных тем для обсуждения.