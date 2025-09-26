Гросси заявил, что регулярно контактирует с Путиным несмотря на критику Запада

26 сентября 2025, 19:36

Владимир Путин и Рафаэль Гросси (Фото: kremlin.ru)

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на критику со стороны западных стран.





Напомним, 26 сентября Гросси встретился с Путиным для обсуждения ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.





«Я постоянно веду диалог с президентом Владимиром Путиным. И не сегодня — с 2022 года, когда многие на Западе говорили: «Генеральный директор, как Вы можете говорить с Владимиром Путиным?» — рассказал Гросси в интервью RT.