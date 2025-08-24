Сообщается о данных МАГАТЭ по возгоранию на Курской АЭС после падения БПЛА ВСУ

24 августа 2025, 18:33

МАГАТЭ получило данные о возгорании на АЭС под Курском после атаки ВСУ

Фото: istockphoto/Nordroden

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 24 августа сообщило в соцсетях о возгорании на Курской АЭС после падения украинского беспилотника.