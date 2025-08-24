Сообщается о данных МАГАТЭ по возгоранию на Курской АЭС после падения БПЛА ВСУ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 24 августа сообщило в соцсетях о возгорании на Курской АЭС после падения украинского беспилотника.
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что «каждый ядерный объект должен быть постоянно защищен», однако в МАГАТЭ уточнили, что у них «нет независимого подтверждения этих сообщений».
Ранее в тот же день средства ПВО сбили беспилотник над Курской АЭС; при падении дрона произошла детонация, в результате чего был повреждён трансформатор. По данным «Росэнергоатома», из‑за возгорания трансформатора блок № 3 был разгружен наполовину.
Радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории, по их информации, не изменился и соответствует естественным природным значениям.
