Антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по Украине приняли при рекордном числе воздержавшихся
Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся стран. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем аккаунте соцсети X.
Документ поддержали 62 страны, что составляет лишь треть членов МАГАТЭ. Среди 46 воздержавшихся были Венгрия (государство-член ЕС) и США. Ульянов положительно оценил такие итоги голосования.
«Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперёд», — написал он.
В Госдуме предложили запускать отопление поэтапно
Генеральная конференция МАГАТЭ проходит в венском здании ООН с 15 по 19 сентября.
Ранее стало известно, что в ЕС растет недовольство позицией главы евродипломатии Каи Каллас. Ей предъявляют претензии за жесткую линию по отношению к России и по ситуации в секторе Газа. Коллеги считают, что в этих вопросах она заходит слишком далеко.
17 сентября сообщалось, что Европа не откажется покупать российскую нефть.