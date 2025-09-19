Антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по Украине приняли при рекордном числе воздержавшихся

19 сентября 2025, 02:43

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся стран. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем аккаунте соцсети X.





Документ поддержали 62 страны, что составляет лишь треть членов МАГАТЭ. Среди 46 воздержавшихся были Венгрия (государство-член ЕС) и США. Ульянов положительно оценил такие итоги голосования.





«Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперёд», — написал он.