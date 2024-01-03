В МИД Польши призвали передать ВСУ дальнобойные ракеты для ударов по России

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Глава польского МИД Радослав Сикорский призвал поставить украинской армии ракеты большой дальности для нанесения «ударов по России». Пост такого содержания он опубликовал в соцсети X.
Напомним, что в субботу, 30 декабря, украинские военные нанесли массированный удар по жилым районам Белгорода. Для обстрела они использовали особо опасные кассетные боеприпасы. В результате погибли 25 человек, среди которых пятеро детей. Ещё более ста получили ранения различной степени тяжести. Многие пострадавшие были перенаправлены в Москву, где за их жизни борются врачи.
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Анастасия Чинкова