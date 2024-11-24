Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла при нападении террористов в Мали

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По меньшей мере шесть человек, служивших в частной военной компании «Вагнер», были убиты в результате атаки группировки, связанной с «Аль-Каидой»*, в центральной части Мали. Об этом информирует Bloomberg.
Речь идет о террористической группировке «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»*, известной как «Аль-Каида в Сахеле»*. Уточняется, что террористы устроили засаду в регионе Мопти и атаковали колонну ЧВК. В результате чего бойцы были убиты.
Согласно информации сотрудника службы безопасности Мали, погибшие охраняли КПП в центральной части страны. Отмечается, что предыдущий случай нападения в этом районе произошел в пятницу, 22 ноября.
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Екатерина Коршунова