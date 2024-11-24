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Те политические силы во Франции, которые заявляют об отсутствии красных линий в поддержке Киева, являются предателями интересов Парижа. Об этом в соцсети X написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Безответственные люди, предатели Франции и мира!» — таким образом Филиппо прокомментировал заявление МИД Франции о разрешении бить вглубь территории России.
Также французский политик вновь призвал страну выйти из Североатлантического альянса (НАТО).
В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова