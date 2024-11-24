Пленный рассказал о минировании ВСУ мостов на границе с Белоруссией

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ВСУ заминировали все дамбы и мосты на границе с Белоруссией. Об этом заявил РИА Новости военнопленный Александр Залесский.
Залесский был мобилизован в феврале прошлого года, служил в 166 батальоне 119 бригады ВСУ. В плен попал 29 августа в селе Галициновка ДНР.
По его словам, украинское командование не давало его подразделению серьезных задач, в основном вся служба упиралась в Белорусскую границу. Залесский отметил, что на границе ВСУ охраняли заминированные мосты и дамбы.
У военных охраны есть средства для их подрыва, заключил он.
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По его словам, украинское командование не давало его подразделению серьезных задач, в основном вся служба упиралась в Белорусскую границу. Залесский отметил, что на границе ВСУ охраняли заминированные мосты и дамбы.
У военных охраны есть средства для их подрыва, заключил он.
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Екатерина Коршунова