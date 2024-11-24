В Британии раскрыли, как Трамп проведет переговоры с Украиной

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп проведет переговоры с Украиной на условиях президента России Владимира Путина, если российский лидер разорвет военные отношения с Китаем.
Как пишет The Guardian, возможно, будущему хозяину Белого дома предстоит переговорить с европейской и британской сторонами в контексте решения конфликта на Украине.
Кроме того, авторы отмечают, что европейцы с британцами могут предложить республиканцу «что-то интересное». В частности, речь идет об усилении давления на иранцев, торговых стимулах для Америки и поддержке в экономическом противостоянии с Китаем.
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«Россия всегда требовала демилитаризованной Украины. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это. Особенно если Россия разорвет военные отношения с Китаем», — сказано в публикации.
Кроме того, авторы отмечают, что европейцы с британцами могут предложить республиканцу «что-то интересное». В частности, речь идет об усилении давления на иранцев, торговых стимулах для Америки и поддержке в экономическом противостоянии с Китаем.
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Никита Кротов