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Бойцы российской армии захватили 27 украинских опорных пунктов, информирует начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
«В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, захватили 27 опорных пунктов противника», — поделился представитель пресс-центра.
Иван Бигма обратил внимание, что среди уничтоженной техники, которая находилась в пользовании Вооружённых сил Украины, было пять станций спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.
Согласно сводке Минобороны, в период со 2 по 8 ноября группировка «Запад» освободила село Першотравневое в Харьковской области, а также поразила подразделения танковой, штурмовой, шести механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны и ещё отбила 32 контратаки.
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