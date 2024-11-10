Губернатор Богомаз: Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников

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Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на российский регион. Силы противовоздушной обороны уничтожают дроны ВСУ, пытающиеся наносить удары по объектам на территории Брянской области.
Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что дежурные системы ПВО продолжают работу по обнаружению и уничтожению либо подавлению при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских беспилотников. Он также призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 ноября дежурными системами ПВО были ликвидированы три БПЛА ВСУ. По словам губернатора области, по предварительным данным в результате падения обломков беспилотников никто не пострадал, нарушений инфраструктуры также не отмечено. На месте работают сотрудники экстренных служб.
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Александр Бойцов