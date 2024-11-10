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Британский наемник ликвидирован на Украине. Об этом информирует телеканал Sky News со ссылкой на родственников убитого.
Уточняется, что речь идет о 22-летнем Каллуме Тиндал-Дрейпере, который ранее работал в Национальной службе здравоохранения Великобритании. Согласно информации источника, он был убит 5 ноября.
Отмечается, что британскому внешнеполитическому ведомству известно об убитом наемнике.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Отмечается, что британскому внешнеполитическому ведомству известно об убитом наемнике.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова