Над Орловской областью сбили 10 беспилотников ВСУ

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Российские силы ПВО сбили 10 беспилотных летательных аппаратов в небе над Орловской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.
Согласно предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. По словам Клычкова, оперативные службы проводят проверки на местах происшествий.
Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова