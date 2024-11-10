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Над Орловской областью сбили 10 беспилотников ВСУ

Фото: istockphoto.com/ru/NiseriN

Фото: istockphoto.com/ru/NiseriN

Российские силы ПВО сбили 10 беспилотных летательных аппаратов в небе над Орловской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.
Согласно предварительным данным, ​пострадавших и ​повреждений нет. По словам Клычкова, оперативные службы проводят проверки на местах происшествий.

Иные подробности в настоящее время не уточняются.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#орловская область
#беспилотник
#губернатор
#пво
Стало известно о ликвидации на Украине британского наемника
Sky News: британец Каллум Тиндал-Дрейпер убит на Украине
10 ноября 2024, 11:50

Фото: istockphoto.com/ru/Arseniy45

Британский наемник ликвидирован на Украине. Об этом информирует телеканал Sky News со ссылкой на родственников убитого.
Уточняется, что речь идет о 22-летнем Каллуме Тиндал-Дрейпере, который ранее работал в Национальной службе здравоохранения Великобритании. Согласно информации источника, он был убит 5 ноября.

Отмечается, что британскому внешнеполитическому ведомству известно об убитом наемнике.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#великобритания
#наемники
#всу
#сво
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Воробьёв сообщил об одном пострадавшем при атаке БПЛА в Подмосковье
Женщина попала с ожогами в реанимацию после атаки дронов в Московской области
10 ноября 2024, 11:15

Фото: istockphoto.com/ru/Iulianna Est

В Подмосковье от осколков во время атаки дронов пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Воробьёв.
Пострадавшей 52 года. В результате вражеской атаки женщина получила ожоги лица, шеи и рук.

На данный момент она находится в реанимации, уточнил Воробьёв. По его словам, пострадавшей окажут необходимую медицинскую помощь. Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Сегодня, 10 ноября, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 32 украинских беспилотных летательных аппарата, которые летели на Москву.

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#женщина
#бпла
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#воробьёв
#пво
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Момент уничтожения украинского БПЛА в небе над Раменским попал на видео
SHOT опубликовал кадры уничтожения украинского БПЛА в небе над Раменским
10 ноября 2024, 11:04

Фото: istockphoto.com/ru/aapsky

Момент уничтожения украинского дрона в небе над Раменским попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал SHOT.
На кадрах можно заметить летящий беспилотный летательный аппарат. Буквально через несколько секунд он взорвался в воздухе.




По данным мэра Москвы Сергея Собянина, всего было ликвидировано 32 дрона. Опасность БПЛА отменена в Раменском и Жуковском округах.

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#всу
#раменский район
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Рогов: Зеленский после победы Трампа подчищает документы о военных расходах
10 ноября 2024, 10:35

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа в окружении Зеленского началась спешная зачистка всей документации, связанной с военными расходами.
Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В разговоре с РИА Новости он пояснил, что правятся или просто уничтожаются все документы, связанные с поставками вооружений, боеприпасов и выделением денег на эти цели. Причём делается это совместно с натовскими и американскими чиновниками.

По словам Рогова, целью таких действий является желание скрыть многочисленные факты махинаций и разворовывания средств, так как у главы киевского режима есть чёткое понимание, что после вступления в должность вновь избранный президент США Трамп начнёт полную ревизию всех военных поставок на Украину.

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В Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА
Шапша: в Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА
10 ноября 2024, 10:25

Фото: istockphoto.com/ru/grafoto

Возгорание на территории гаражного кооператива произошло в Калужской области в результате атаки беспилотника. Об этом написал губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Уточняется, что пожар в кооперативе произошел в городе Сосенский. На месте работают сотрудники экстренных служб, добавил Шапша.

Губернатор также дал поручение главе администрации района организовать оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#бпла
#калужская область
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В Раменском женщина пострадала из-за упавшего дрона ВСУ
Воробьёв: в Раменском после падения БПЛА горят 2 дома, женщина получила ожоги
10 ноября 2024, 10:15

Фото: istockphoto.com/ru/kieferpix

В Раменском после падения украинского дрона загорелись два дома в поселке Становое, пострадала 52-летняя женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Уточняется, что пострадавшую госпитализировали с ожогами лица, шеи и рук. Ее состояние оценивается, как средней тяжести. В настоящее время она находится в реанимации.

«Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь», — написал Воробьёв.

По словам главы Подмосковья, на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых украинских БПЛА, летевших на Москву.

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#происшествия
#воробьёв
#пво
#раменский район
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Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО сбили 32 украинских дрона, летевших на Москву
10 ноября 2024, 10:04

Фото: istockphoto.com/ru/e-crow

Системы противовоздушной обороны отражают массированный налет дронов ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Уточняется, что средства ПВО сбили еще семь вражеских БПЛА в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. На данный момент ликвидировано 32 беспилотника, которые летели на Москву, добавил Собянин.

Ранее столичный градоначальник сообщал о 25 дронах, перехваченных в Раменском, Домодедово и Коломне. По предварительной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, заключил Собянин.

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Премьер Польши Туск допустил подготовку США плана прекращения огня на Украине
10 ноября 2024, 09:39

Дональд Туск (Фото: riamediabank.ru/Алексей Витвицкий)

Срок окончания боевых действий на Украине может быть определён сразу после вступления Дональда Трампа в должность президента США. От американцев можно ожидать официальных предложений по прекращению огня.
Такое мнение высказал на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск. По его мнению, реализация такого плана будет непременно подразумевать сокращение обязательств США перед Европой.

Ещё во время своей предвыборной кампании кандидат от республиканцев и экс-президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на выборах он сумеет остановить конфликт на Украине за одни сутки. Выборы президента США прошли 5 ноября и Трамп вернётся в Белый дом спустя четыре года. Инаугурация состоится 20 января.

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#премьер-министр
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Собянин: В Раменском сбили четыре летевших на Москву украинских БПЛА
10 ноября 2024, 09:14

Фото: istockphoto/Oselote

Дежурными силами противовоздушной обороны в Раменском городском округе сбиты ещё два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. До этого уже были уничтожены два БПЛА ВСУ в том же районе.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своём телеграм-канале он отметил, что в результате падения обломков дронов никто не пострадал. Повреждений наземной инфраструктуры также не отмечено. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Системы ПВО продолжают оставаться в состоянии полной боевой готовности.

Ранее Собянин уже сообщал об отражении силами ПВО атаки двух украинских беспилотников. Они были ликвидированы в том же Раменском городском округе. В аэропортах Москвы Домодедово и Жуковский введены временные ограничения. Воздушные гавани не принимают и не отправляют самолёты.

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