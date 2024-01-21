Раскрыта истинная причина ударов США и Великобритании по мятежникам-хуситам

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США начали операцию против хуситов в Красном море по идеологическим, а не экономическим или каким-либо другим причинам — сообщили газете The Washington Post представители американской администрации.
Как отметили вашингтонские чиновники, Джо Байден посчитал, что Соединенные Штаты должны действовать «как незаменимая нация с мощной армией и возможностью объединить другие страны для достижения единой цели».
Чиновники не смогли озвучить журналистам возможные сроки завершения военной операции, однако отметили, что Вашингтон не рассчитывает на продолжительную военную кампанию против хуситов, так как не ставит главной целью полномасштабную войну в Йемене.
США хотят ослабить хуситов при помощи точечных ударов по объектам инфраструктуры и по силам «более высокого уровня».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская армия продолжит наносить удары по позициям хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене
Напомним, что йеменские хуситы на протяжении нескольких месяцев подвергали обстрелам иностранные торговые суда, проходящие по Красному морю. Для оказания сопротивления боевикам власти США и Великобритании неделю назад приняли решение о нанесении ракетных ударов по территории Йемена.
Позднее в США заявили о намерении вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список запрещённых террористических организаций. Вашингтон вместе с союзниками намерен создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли НАТО будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
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Чиновники не смогли озвучить журналистам возможные сроки завершения военной операции, однако отметили, что Вашингтон не рассчитывает на продолжительную военную кампанию против хуситов, так как не ставит главной целью полномасштабную войну в Йемене.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская армия продолжит наносить удары по позициям хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене
Напомним, что йеменские хуситы на протяжении нескольких месяцев подвергали обстрелам иностранные торговые суда, проходящие по Красному морю. Для оказания сопротивления боевикам власти США и Великобритании неделю назад приняли решение о нанесении ракетных ударов по территории Йемена.
Позднее в США заявили о намерении вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список запрещённых террористических организаций. Вашингтон вместе с союзниками намерен создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли НАТО будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
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США заявили об отсутствии заинтересованности в войне в Йемене
Артем Путинцев