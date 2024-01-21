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Полиция Великобритании создала новое подразделение, которое будет специализироваться на борьбе с угрозами, якобы исходящими от ряда государств, в первую очередь Ирана, Китая и России. Об этом заявил замглавы Скотленд-Ярда Мэтт Джукс.
По словам Джукса, угроза шпионажа и вмешательства враждебных государств во внутренние дела Соединённого Королевства за последние годы выросла до уровня, который не наблюдался «со времен холодной войны».
Ранее американское издание Politico сообщило, что экс-премьер Великобритании Лиз Трасс тайно лоббировала правительство для того, чтобы ускорить продажу оборонного оборудования Китаю. Отмечалось, что оборонной фирме Richmond Defense служба безопасности Британии запретила экспортировать в Китай оборудование для разминирования, поскольку оно может быть использовано для обострения конфликта с Тайванем при вторжении китайской армии на остров.
Но скорее всего, это подразделение будет использовано в первую очередь именно для борьбы с фиктивной угрозой со стороны России. Для британских властей это стало в последнее время настоящим предметом одержимости. Так, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Запад должен поддерживать Украину в борьбе с Россией, невзирая на издержки. По его словам, не существует цены, «которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить того, чтобы это произошло завтра».
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Ранее американское издание Politico сообщило, что экс-премьер Великобритании Лиз Трасс тайно лоббировала правительство для того, чтобы ускорить продажу оборонного оборудования Китаю. Отмечалось, что оборонной фирме Richmond Defense служба безопасности Британии запретила экспортировать в Китай оборудование для разминирования, поскольку оно может быть использовано для обострения конфликта с Тайванем при вторжении китайской армии на остров.
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Артем Путинцев