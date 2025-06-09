Грузии пригрозили войной с Россией при одном условии
Британский дипломат и эксперт по вопросам безопасности Ян Прауд пригрозил Грузии войной с Россией, если страна вступил в НАТО. Об этом он заявил в эфире грузинского телеканала «Имеди».
Прауд подчеркнул, что вступление Грузии в НАТО гарантирует стране войну с Россией.
Диломат пояснил, что Москва расценит такие политические интересы как угрозу своей безопасногсти. В качестве примера он привёл Украину, но при этом отметил, что НАТО «не отправило туда ни одного солдата», ограничившись только финансированием, поставкой вооружения и моральной поддержкой.
Также Прауд добавил, что введением тысяч санкций в отношении России Запад не добился поставленных целей, а лишь нанёс вред европейской экономике. В связи с этим, по его словам, принятие ограничений со стороны Грузии было бы «бессмысленным и нереальным».
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