Грузии пригрозили войной с Россией при одном условии

09 июня 2025, 12:54

Британский дипломат Прауд: при вступлении Грузии в НАТО война с РФ гарантирована

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Британский дипломат и эксперт по вопросам безопасности Ян Прауд пригрозил Грузии войной с Россией, если страна вступил в НАТО. Об этом он заявил в эфире грузинского телеканала «Имеди».