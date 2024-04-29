Радио1
Главная / Новости / Политика/ Грузинский депутат ударила бутылкой оппонента при обсуждении закона об иноагентах

Грузинский депутат ударила бутылкой оппонента при обсуждении закона об иноагентах

В Грузии депутат ударила бутылкой оппонента на заседании по закону об иноагентах
29 апреля 2024, 17:30
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Оппозиционный депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе ударила пластиковой бутылкой провластного политика Гурама Мачарашвили во время обсуждения законопроекта об иностранных агентах. Кадры столкновения в парламенте публикуют местные СМИ.
Инцидент произошёл во время заседания юридического комитета. Его председатель Анри Оханашвили удалил Деканоидзе из зала заседания, когда она продолжила говорить после выключения микрофона.

Когда оппозиционный депутат покидала зал, она прошла мимо Мачарашвили, который обвинил её в продаже родины при предыдущей власти. В ответ на эти слова Деканоидзе схватила пустую бутылку из-под воды и попыталась ударить политика по голове.



В итоге зал покинули ещё девять оппозиционных политиков, которые также попытались продолжить говорить после отключения микрофонов.

Читайте также:

В Тбилиси проходит митинг против закона об иноагентах

На митинге в Тбилиси задержали бывшего госминистра Грузии

Президент Грузии Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах
#грузия
#политика
#закон
#иностранный агент
#парламент
Кличко назвал серьёзным вызовом возвращение миллиона беженцев из Германии
29 апреля 2024, 17:18

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что вернуть из Германии миллион украинских граждан на родину станет «серьезным вызовом». Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.
«Я хотел бы поблагодарить Германию, так как она приняла более миллиона беженцев с Украины. Для нас станет серьезным вызовом вернуть своих граждан по окончании войны», — сказал Кличко.

По его словам, для возвращения на Украину людям нужна мотивация. Для этого необходимо восстановить не только города, но и экономику страны, организовав новые рабочие места, хорошие зарплаты и высокий уровень жизни.

Ранее издание Zeit писало, что уровень заболевания туберкулезом в Германии вырос в 2023 году из-за притока беженцев с Украины и из других стран. Уточняется, что в Германии количество заболеваний туберкулёзом снижалось на протяжении нескольких лет, как раз до 2023 года.

Читайте также:

Беженцы уезжают из Германии после выдачи банковских карт вместо наличных

Berlingske: Живущие в Дании беженцы с Украины должны будут вернуться домой

Глава британского МИД Кэмерон рассказал, что у него жили украинские беженцы
#мид
#рабочие места
#страны
#зарплаты
#мотивация
#заболевания
#беженцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блинкен надеется, что Россия согласится на переговоры по Украине по Уставу ООН
29 апреля 2024, 17:14

Фото: iStock/Diy1

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется на согласие России провести переговоры по Украине в соответствии с международным правом. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.
По его словам, власти США рассматривают проведение переговоров в соответствии с принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН. В частности, речь идёт о суверенитете, территориальной целостности и независимости.

Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России
Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России

Если Россия подтвердит готовность к таким переговорам, то будет принята соответствующая резолюция.

Напомним, что 15-16 июня Швейцария проведёт мирную конференцию по Украине. При этом Россия на ней присутствовать не будет.

Читайте также:

Зеленский вновь рассказал о нежелании вести переговоры с Россией

Антонов: новыми санкциями против РФ США посылают Украине сигнал не идти на переговоры

Политолог Килинкаров объяснил, почему сейчас нельзя проводить переговоры по Украине
#сша
#украина
#россия
#переговоры
#оон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назначено первое судебное заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул
Первое заседание по делу Гуцул назначено на 30 апреля
29 апреля 2024, 17:03

Фото: iStock/Zolnierek

Первое судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул состоится 30 апреля. По данным единого портала судебных инстанций Молдавии, заседание пройдёт в суде района Буюканы Кишинёва.
Отмечается, что политика обвиняют в незаконном спонсировании запрещённой в стране оппозиционной партии «Шор». Ей грозит штраф или лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определённые должности.

Ранее Гуцул заявила, что на неё оказывали давление молдавские власти и Антикоррупционная прокуратура страны. Там ей предложили в обмен на закрытие уголовного дела отказаться от должности и оклеветать коллег из оппозиционной партии «Шор». Гуцул отказалась, заявив, что не боится бездоказательных уголовных дел.

Читайте также:

Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву

Главу Гагаузии задержали для досмотра после возвращения из Москвы

Глава Гагаузии Гуцул сообщила о намерении Молдавии ликвидировать автономию
#гагаузия
#суд
#евгения гуцул
#уголовное дело
#оппозиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский недоволен размером поступаемой от США помощи
Зеленский: Военная помощь от США уже начала поступать
29 апреля 2024, 16:20

Военная помощь от США уже начала поступать на Украину, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на совместном с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге.
«Кое-что уже начало поступать, в деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад», — заявил Зеленский.

При этом, по словам украинского президента, последние шесть месяцев в страну поступали системы или детали от них благодаря деньгам, которые были выделены ранее в рамках соглашения безопасности.

Ранее стало известно, что Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом. В данный момент он проводит совместную пресс-конференцию с Зеленским. Столтенберг отметил, что не ожидает договорённости о членстве Украины на летнем саммите НАТО в Вашингтоне.


Читайте также:

Столтенберг не ожидает договорённости о членстве Украины на саммите в США

В США признали огромное влияние Путина на Ближнем Востоке

«Останется только Киев»: в США высказались о границах Украины
#сша
#соглашения
#договор
#нато
#зеленский
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России
29 апреля 2024, 16:18

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет замыслов против РФ. Об этом Блинкен сообщил на выступлении в рамках Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.
Госсекретарь США назвал НАТО исключительно оборонной организацией. По словам Блинкена, военно-политический Альянс стал «сильнее и крупнее, чем был раньше».

Отметим, что ранее участниками блока стали Финляндия и Швеция.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов. Захарова назвала учения НАТО в Финляндии частью гибридной войны против РФ. 26 апреля Альянс провел учения в Финляндии на границе с Россией.

Читайте также:

Генсек НАТО Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом

Захарова: манёвры НАТО у границ России повышают риски военных инцидентов

В ЕС и НАТО одобрили решение палаты представителей США по помощи Украине
#сша
#учения
#мид
#мария захарова
#ес
#швеция
#нато
#финляндия
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Таджикистана вручил ноту послу РФ из-за якобы нарушения прав своих граждан
29 апреля 2024, 15:52

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

МИД Таджикистана вручил послу России Семёну Григорьеву ноту протеста из-за ущемления прав таджикских граждан. Об этом сообщили в ведомстве.
В документе отмечается, что власти страны озабочены якобы массовыми случаями проявления неуважения, повсеместного нарушения прав и свобод граждан, находящихся на территории России.

При этом не приводятся конкретные инциденты, подтверждающие ущемление прав таджикских граждан.

Напомним, что в конце прошлой недели таджикское внешнеполитическое ведомство не рекомендовало гражданам страны посещать Россию без крайней необходимости.

В понедельник также сообщалось, что тысяча граждан Таджикистана застряла в аэропортах Москвы. Причина задержки не раскрывается.

Читайте также:

МИД Таджикистана вынес своим гражданам срочное предупреждение о поездах в Россию

Таджикистан обеспокоен массовыми отказами во въезде своих граждан в Россию

Таджикистан вводит визовый режим для граждан Турции с 20 апреля
#таджикистан
#россия
#нарушение
#права
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генсек НАТО Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом
29 апреля 2024, 15:38

Фото: РИА Новости/Александр Шламов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом, передает пресс-служба альянса.
Уточняется, что в данный момент он проводит совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую транслирует сайт Североатлантического альянса. Столтенберг отметил, что не ожидает договорённости о членстве Украины на летнем саммите НАТО в Вашингтоне.

В рамках своего визита он также сообщил, что страны-члены Альянса должны в приоритетном порядке передавать вооружение Киеву.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск написал в социальной сети X, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского с США по поводу продолжения поддержки Киева являются огромной ошибкой.

Читайте также:

Стало известно, чем генсек НАТО Столтенберг займётся на пенсии

Рогов объяснил перестановки в правительстве Украины наркотической зависимостью Зеленского

Маск назвал новые переговоры Украины и США о поддержке Киева безумием
#сша
#договор
#займ
#страны
#вооружение
#нато
#илон маск
#переговоры
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Столтенберг не ожидает договорённости о членстве Украины на саммите в США
29 апреля 2024, 15:36

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает договорённости о членстве Украины на летнем саммите альянса в США.
По его словам, для принятия решения о вступлении Украины в НАТО необходимо согласие всех 32 стран-членов. Этого вряд ли удастся добиться до июльского саммита в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что глава Североатлантического альянса с необъявленным визитом прибыл в Киев.

В ходе своего визита он заявил, что страны-члены НАТО должны в приоритетном порядке передавать вооружение Украине. Там же он выразил надежду на то, что Киев как можно скорее станет частью НАТО.

Столтенберг ранее призвал страны НАТО как можно быстрее перейти от обещаний поддержки Украины к реальным поставкам вооружения.

Читайте также:

Турция поддержала кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Во Франции порвали флаги НАТО и ЕС

В НАТО встревожены из-за неожиданного успеха ВС РФ на Украине
#йенс столтенберг
#нато
#украина
#саммит
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Гамбурге прошла массовая демонстрация исламистов
Bild: в Гамбурге прошла массовая демонстрация исламистов с лозунгами о халифате
29 апреля 2024, 15:17

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Гамбурге прошла массовая демонстрация исламистов, которые призывали к созданию халифата. Об этом информирует Bild.
Согласно информации источника, в демонстрации принимали участие больше тысячи человек. Акцию организовал 25-летний студент Джо Ададе Боатенг, у которого есть многотысячная аудитория в социальных сетях.

Боатенг выступает против Израиля и так называемого коллективного Запада. В правоохранительных органах Гамбурга объяснили выдачу разрешения на проведение демонстрации отсутствием оснований предполагать, что участники акции устроят жестокие беспорядки. По мнению пресс-секретаря полиции Сандры Левгрюн, подозрения являются недостаточным основанием для запрета.

Уточняется, что призывы к созданию халифата не считаются уголовным преступлением, а пропаганду терроризма митингующие не вели.

Читайте также:

На митинге в Тбилиси задержали бывшего госминистра Грузии

В Швеции провели акцию с сожжением Корана

Star: Группа исламских государств предложила ООН мирный план по сектору Газа
#студент
#человек
#план
#акции
#протесты
#израиль
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф