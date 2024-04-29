Грузинский депутат ударила бутылкой оппонента при обсуждении закона об иноагентах

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Оппозиционный депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе ударила пластиковой бутылкой провластного политика Гурама Мачарашвили во время обсуждения законопроекта об иностранных агентах. Кадры столкновения в парламенте публикуют местные СМИ.
Инцидент произошёл во время заседания юридического комитета. Его председатель Анри Оханашвили удалил Деканоидзе из зала заседания, когда она продолжила говорить после выключения микрофона.
Когда оппозиционный депутат покидала зал, она прошла мимо Мачарашвили, который обвинил её в продаже родины при предыдущей власти. В ответ на эти слова Деканоидзе схватила пустую бутылку из-под воды и попыталась ударить политика по голове.
В итоге зал покинули ещё девять оппозиционных политиков, которые также попытались продолжить говорить после отключения микрофонов.
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Когда оппозиционный депутат покидала зал, она прошла мимо Мачарашвили, который обвинил её в продаже родины при предыдущей власти. В ответ на эти слова Деканоидзе схватила пустую бутылку из-под воды и попыталась ударить политика по голове.
В итоге зал покинули ещё девять оппозиционных политиков, которые также попытались продолжить говорить после отключения микрофонов.
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Анастасия Чинкова