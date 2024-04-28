В Тбилиси проходит митинг против закона об иноагентах

Фото: iStock/Tero Vesalainen
В центре Тбилиси члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и простые граждане проводят митинг против закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что активисты собрались на площади Республики. После этого они собираются провести шествие к зданию парламента Грузии.
Участники митинга держат в руках флаги Евросоюза и кричат «Нет российскому закону!».
Митинг был анонсировал после того как стало известно о намерении правящей партии «Грузинская мечта» провести акцию в поддержку закона 29 апреля. Для проведения этой акции партия даже призвала сторонников из регионов Грузии.
Напомним, что грузинский парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах. После этого в Тбилиси не утихают протесты.
Читайте также:
Грузинские митингующие в Тбилиси пришли к президентскому дворцу
В Грузии раскрыли, когда станет возможным упразднение закона об иноагентах
Президент Грузии Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах
Участники митинга держат в руках флаги Евросоюза и кричат «Нет российскому закону!».
Митинг был анонсировал после того как стало известно о намерении правящей партии «Грузинская мечта» провести акцию в поддержку закона 29 апреля. Для проведения этой акции партия даже призвала сторонников из регионов Грузии.
Напомним, что грузинский парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах. После этого в Тбилиси не утихают протесты.
Читайте также:
Грузинские митингующие в Тбилиси пришли к президентскому дворцу
В Грузии раскрыли, когда станет возможным упразднение закона об иноагентах
Президент Грузии Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах
Анастасия Чинкова