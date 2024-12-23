Президент Грузии Зурабишвили пригрозила «падением режима»

Саломе Зурабишвили (фото: РИА Новости/Стрингер)
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригрозила правящей в стране партии «Грузинская мечта» падением режима. Её слова приводит издание «Sputnik Грузия» в своём Telegram-канале.
В ходе видеообращения глава государства заявила, что падение режима является альтернативой диалогу, компромиссу и уступкам, на которые не готово идти правительство. При этом она сама считает необходимым признать ряд вещей, найти компромиссы по важным и сложным вопросам, а также пойти на некоторые уступки.
Ранее Зурабишвили потребовала от членов «Грузинской мечты» согласовать дату внеочередных выборов в парламент до 29 декабря. Она подчеркнула, что это необходимо для того, чтобы в стране всё хорошо закончилось. Также в этот день истекает срок полномочий нынешней главы республики.
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