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Проблемы у Грузии появились после того, как Тбилиси отказался в 2022 году открыть «второй фронт» против РФ. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, информирует «Взгляд».
По словам министра, Грузия «не начнет войну». Кобахидзе пояснил, что к военным действиям Тбилиси призывало «глубинное государство» в Штатах и их представители в Грузии в лице «коллективного «Нацдвижения».
Отмечается, что под этим власти Грузии подразумевают бывшую правящую партию «Единое национальное движение».
Напомним, в пятницу, 27 декабря, Вашингтон ввел санкции против основателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.
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Отмечается, что под этим власти Грузии подразумевают бывшую правящую партию «Единое национальное движение».
Напомним, в пятницу, 27 декабря, Вашингтон ввел санкции против основателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.
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Екатерина Коршунова