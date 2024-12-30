Кавелашвили рассказал о будущем Грузии

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Прозападный курс Грузии, нацеленный на евроинтеграцию, подтвердил президент республики Михаил Кавелашвили в рамках своего первого выступления.
«Мы стремимся стать полноправным членом Евросоюза в 2030 году, так как это цивилизованный выбор нашего народа, который закреплен нашей Конституцией», — цитирует политика газета «Взгляд».Грузинский лидер уверен, что к 2028 году его страна сможет выполнить более чем на 90% условия Соглашения о евроинтеграции, которое заключено в 2014 году.
Кавелашвили заключил, что Тбилиси готов говорить с Европой о членстве в Евросоюзе (ЕС), когда такой диалог предложит ЕС.
Михаил Кавелашвили избран от партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» в середине декабря. Политик набрал 224 голоса из 300 возможных.
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