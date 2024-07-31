Грузия лишилась помощи от США

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Власти США приостановили выделение помощи Грузии, поскольку считают действия её правительства несовместимыми с членством в НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее, в мае этого года, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе пресс-конференции в Тбилиси заявил, что Вашингтону придётся наложить персональные санкции на грузинских политиков, если принятый ими закон об иноагентах не будет соответствовать международным стандартам.
Также он заявлял, что Вашингтон может прекратить выделение финансирования в случае, если США будут рассматриваться Грузией как государство-противник.
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Анастасия Чинкова