Грузия не планирует вводить ответные санкции против прибалтийских республик

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Грузия не будет вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии. Такое решение приняли в правительстве закавказской республики.
Ранее прибалтийские страны ввели ограничения в отношении представителей руководства Грузии. Пресс-служба кабинета министров страны опубликовала заявление, в котором подчёркивается, что власти страны имеют полное право адекватно противостоять антигрузинскому решению правительств Литвы и Эстонии.
В правительстве также отметили, что Грузия продолжит «дружить в одностороннем порядке», чтобы не подвергать угрозе традиционно добрые отношения между грузинским, литовским и эстонским народами.
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«Однако из уважения к литовскому и эстонскому народам мы не считаем целесообразным идти на такой шаг», — указано в сообщении.
В правительстве также отметили, что Грузия продолжит «дружить в одностороннем порядке», чтобы не подвергать угрозе традиционно добрые отношения между грузинским, литовским и эстонским народами.
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Александр Бойцов