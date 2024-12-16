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Грузия не планирует вводить ответные санкции против прибалтийских республик

Грузия воздержится от введения ответных санкций в отношении Литвы и Эстонии
Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Грузия не будет вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии. Такое решение приняли в правительстве закавказской республики.
Ранее прибалтийские страны ввели ограничения в отношении представителей руководства Грузии. Пресс-служба кабинета министров страны опубликовала заявление, в котором подчёркивается, что власти страны имеют полное право адекватно противостоять антигрузинскому решению правительств Литвы и Эстонии.

«Однако из уважения к литовскому и эстонскому народам мы не считаем целесообразным идти на такой шаг», — указано в сообщении.



В правительстве также отметили, что Грузия продолжит «дружить в одностороннем порядке», чтобы не подвергать угрозе традиционно добрые отношения между грузинским, литовским и эстонским народами.

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#литва
#эстония
Карасин призвал с осторожностью отнестись к сообщениям об отправке Асадом валюты в Россию
16 декабря 2024, 12:40

Фото: iStock/ Pineapple Studio

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин попросил с осторожностью отнестись к сообщениям Financial Times об отправке Центральным банком Сирии в 2018-2019 годах, когда покинувший пост президент Башар Асад был у власти, нескольких самолетов с миллионами долларов наличными в Москву, сообщило издание «Лента.ру».
«На мой взгляд, то, что это опубликовано в Financial Times, — это классическая операция по внедрению в медийное пространство выгодной версии для того, чтобы манипулировать ею, давать соответствующие оценки, соответствующие трактовки. Все остальное последует», — отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

Григорий Карасин подчеркнул, что необходимо выяснить истинность информации и причину её выпуска в именно в данный момент.

Сенатор выдвинул предположение, что, возможно, публикация направлена непосредственно против Башара Асада и против Москвы.

«Тут комплекс мер может быть интерпретирован. Но пока к ней надо относиться очень осторожно», — уточнил председатель комитета Совета Федерации.

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#комплекс
#сирия
#москва
#деньги
#россия
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Трамп никогда не предоставит Украине гарантий безопасности США
16 декабря 2024, 12:28

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп никогда не удовлетворит требования Украины предоставить ей гарантии безопасности США, которые она выдвигает вместо ранее звучавших требований пригласить её в НАТО. Об этом сообщает газета The New York Times.
Издание отмечает, что Трамп стремится не только завершить боевые действия, не взяв на себя ответственность за защиту Украины, но и сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы в целом. Именно поэтому избранный глава государства вряд ли согласится на требования Киева. Также по итогу вступление Украины в НАТО останется несбывшейся мечтой Владимира Зеленского.

По оценкам журналистов, при Трампе американские войска переключат внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, где будут противодействовать растущему влиянию Китая. В связи с этим Европе придётся взять на себя основное бремя помощи Украине.

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#дональд трамп
#сша
#украина
#безопасность
#политика
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Глава МИД Литвы Будрис призвал ограничения против европейских фирм на рынке РФ
16 декабря 2024, 12:22

Фото: iStock/ syahrir maulana

Новый глава МИД Литвы Кестутис Будрис объявил, что 15 пакетов санкций в отношении РФ недостаточно. Он призвал ввести новые ограничения против европейских фирм на рынке России, запретить импорт российского СПГ и повысить ввозные пошлины на товары из РФ и Белоруссии, передало агентство РИА Новости.
Недавно венгерское председательство Евросоюза передало, что послы государств ЕС согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп уточнил, что новый пакет санкций нацелен на «теневой флот» России.

«Мы поддерживаем 15-й пакет санкций, но говорим, что этого недостаточно. Мы должны продолжить. До сих пор более 600 европейских компаний работают в России, мы должны это остановить», — обратил внимание Кестутис Будрис перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза.

Глава МИД Литвы отметил, что необходимо ввести санкции на российский СПГ, поскольку даже в текущем году «мы закупаем СПГ примерно на пять миллиардов» евро. Он также подчеркнул, что стоит увеличить тарифы на российские и белорусские товары.

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#евро
#санкции
#товары
#мид
#флот
#тарифы
#ес
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Стало известно, что украинские власти хотели бежать в Лондон в феврале 2022 года
Пристайко: Украинские власти в феврале 2022 года обсуждали переезд в Лондон
16 декабря 2024, 12:08

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинские власти в феврале 2022 года обсуждали возможный переезд в Лондон. Об этом рассказал экс-глава МИД Украины, бывший посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью агентству РБК-Украина.
«Мы хотели инициативно сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить (управлять страной). Говорили не про правительство в изгнании, а про продолжение правительства», — рассказал Пристайко.

Он пояснил, что власти Украины думали, как вывезти деньги и как далее управлять государством. По словам Пристайко, именно он инициировал данный вопрос, сопровождая прибывшего в Киев Бориса Джонсона, который на тот момент занимал должность премьер-министра Великобритании.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявлял, что Владимира Зеленского вместе с главой его офиса Андреем Ермаком в нужный момент вывезут из Украины в Великобританию.

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#деньги
#правительство
#депутат
#киев
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В ГД прокомментировали сообщения о новой горячей точке в «теневой войне» с Западом
Депутат Чепа: НАТО может накачивать Прибалтику оружием, создавая угрозу для РФ
16 декабря 2024, 12:02

Фото: iStock/RomanBabakin

НАТО может накачивать Прибалтику вооружением, создавая тем самым угрозу для России. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
Ранее в этот день The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором назвала Прибалтику новой горячей точкой, где происходит столкновение интересов России и НАТО.

По словам депутата, западные специалисты понимают, что конфликт на Украине близится к завершению. Именно поэтому они в настоящее время пытаются найти причины для нарастания конфликта России и НАТО. С этой целью альянс может накачивать прибалтийские страны оружием, чтобы создать угрозу для РФ.

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#нато
#россия
#прибалтика
#конфликт
#украина
#оружие
#опасность
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Хинштейн посоветовал «надеть погоны» чиновникам, комментирующим работу ВС РФ
16 декабря 2024, 11:53

Александр Хинштейн (фото: kremlin.ru)

Чиновникам, которые захотели почувствовать себя «военными стратегами», позволяя себе комментировать работу ВС РФ, следует «надеть погоны». С таким заявлением выступил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания регионального правительства.
Поводом для такого заявления стал доклад председателя правительства приграничного региона – председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова. Чиновник в прямом эфире назвал количество сбитых за неделю украинских беспилотников, а Хинштейн, в свою очередь, усомнился, что у него есть полномочия озвучивать эти данные.

По словам Хинштейна, недопустимо, когда представители органов гражданского управления начинают подменять военные и силовые структуры, выступая в роли военачальников, оценивая события и действия ВС РФ. Врио губернатора отметил, что такие сведения могут озвучивать исключительно уполномоченные лица.

Те, кто не согласен с этим, продолжил Хинштейн, могут прямо сейчас «надеть погоны» и идти работать в соответствующие структуры.

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#курская область
#александр хинштейн
#чиновники
#вс рф
#военные
#данные
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В Евросоюзе обсуждают персональные санкции против грузинских политиков
16 декабря 2024, 11:38

Фото: iStock/uskarp

В Евросоюзе уже обсуждают персональные санкции против ряда политиков Грузии, однако единогласного мнения по этому вопросу пока нет. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран Европы в Брюсселе.
Она отметила, что члены ЕС обсудят последствия для властей Грузии, которые используют репрессии и иные инструменты для подавления оппозиции. В частности, сейчас обсуждается введение санкций или ограничение безвизового режима.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел европейских государств 16 декабря обсудят возможные меры, в том числе персональные санкции в отношении грузинских чиновников и возможное введение виз для держателей дипломатических и служебных паспортов. Такие меры вводятся в ответ на выборы в Грузии и решение властей отложить переговоры о членстве в Евросоюзе до 2028 года.

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#грузия
#евросоюз
#санкции
#ограничение
#политика
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Белоруссия претендует на место за столом переговоров по Украине
16 декабря 2024, 11:06

Фото: iStock/Mykhaylo Palinchak

Белоруссия претендует на место за столом переговоров по конфликту на Украине и рассчитывает получить гарантии собственной безопасности. Об этом заявил замглавы МИД страны Юрий Амбразевич в ходе заседания консультативного совета по делам белорусов зарубежья.
Он подчеркнул, что Минск с самого начала говорил о том, что претендует на место за столом мирных переговоров, поскольку республике необходимо получить гарантии безопасности.

Итоговые договорённости обязательно должны учитывать интересы Белоруссии, заключил Амбразевич.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить в республике ракетные комплексы «Орешник» и спланировать их применение.

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#украина
#белоруссия
#россия
#переговоры
#конфликт
#политика
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Цены на продукты стали одной из главных тем обращений на прямую линию Путина
16 декабря 2024, 10:30

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В ходе подготовки к традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, вопросы цен на продукты стали одними из самых актуальных тем, с которыми жители страны обращаются к главе государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 1».
Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным, которая будет объединена с его пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был создан колл-центр, который начал свою работу в ночь с 7 на 8 декабря.

Среди других популярных тем для обращений граждан выделяются социальная защита, выплаты, жилье, здравоохранение и образование. Активисты Народного фронта также взяли на контроль проблему нехватки физраствора в аптеках, что подчеркивает важность вопросов, касающихся доступности медицинских препаратов. Ожидается, что на мероприятии будет много представителей СМИ из регионов, а также зарубежные журналисты.

Путин проведёт заседание коллегии Минобороны на предстоящей неделе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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