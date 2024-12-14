Футболист без образования: результаты выборов в Грузии, что известно об избранном президенте Михаиле Кавелашвили

Михаил Кавелашвили с членами парламента Грузии (Фото: скриншот репортажа 1tv.ru)
В Грузии прошли выборы президента. Победил единственный кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили — подробности в материале «Радио 1».
Кто стал президентом Грузии
Шестым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта». В 14:00 по московскому времени ЦИК Грузии сообщил, что единственный участвующий в выборах кандидат набрал необходимое количество голосов и избран президентом в первом туре выборов.
Кто такой Михаил Кавелашвили и как бывший футболист стал президентом Грузии
Михаил Гурамович Кавелашвили (Фото: РИА Новости/ Г. Ахаладзе)
Михаил Кавелашвили — бывший футболист. Свою спортивную карьеру Кавелашвили начал в тбилисском «Локомотиве», после чего перебрался в «Динамо». За пять лет будущий политик стал шестикратным чемпионом Грузии. В 1995 году он подписал контракт с владикавказским клубом «Спартак-Алания», с которым также добился успеха, став чемпионом России. С 1996 по 2004 играл за различные европейские клубы, в том числе «Манчестер Сити» и «Грассхоппер». В 2006 году будущий президент Грузии завершил спортивную карьеру.
После ухода из большого спорта Кавелашвили обучался на тренера и получил лицензию категории С, а затем и В. Работал футбольным экспертом на телевидении и основал Федерацию профессиональных футболистов Грузии.
Михаил Гурамович Кавелашвили (Фото: РИА Новости/ Г. Ахаладзе)
В 2016 году Михаил Кавелашвили занял пост главы комитета по делам спорта и молодежи. Кроме того, в 2016 и 2020 годах Кавелашвили избирался в парламент Грузии от партии «Грузинская мечта».
В 2022 году Кавелашвили создал общественную организацию «Сила народа», которая начала выделяться на фоне имеющихся политических партий радикальными антизападными высказываниями. Совместно с партией «Грузинская мечта» Михаилом Кавелашвили был подготовлен законопроект о прозрачности иностранного влияния, что вызвало общественное недовольство и приостановку приема Грузии в ЕС.
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Как проходили выборы в ГрузииЗдание парламента в Тбилиси (Фото: РИА Новости/ Стрингер)
В 2018 году в действующую конституцию Грузии были внесены изменения, превращающие страну в парламентскую республику. Согласно измененной конституции, президент Грузии утратил свою значимость и больше не избирается непосредственно народом. Нового главу государства выбирает избирательная коллегия, состоящая из депутатов парламента и представителей местных органов власти. 14 декабря коллегия из 300 человек путем отрытого голосования провела выборы президента страны. За кандидатуру Михаила Кавелашвили проголосовали 224 депутата.
Почему был выдвинут всего один кандидат
Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/ Стрингер)
Президента Грузии избирает коллегия из 300 участников. По результатам парламентских выборов, состоявшихся в октябре этого года, в состав коллегии вошли 150 депутатов парламента, 21 представитель Верховного совета Аджарской автономной республики, 20 членов Верховного совета Абхазской автономной республики и 109 членов местных совещательных органов.
Членами коллегии от правящей партии «Грузинская мечта» оказались 211 человек из 300, что превышает минимально необходимое количество для избрания президента без участия оппозиции. В связи с чем другие оппозиционные партии не стали выдвигать своих кандидатов.
Оппозиция, во главе с действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили, настаивает на фальсификации выборов в октябре 2024 года и называет парламент XI созыва и правительство нелегитимными.
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Что такое партия «Грузинская мечта»
Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили (Фото: РИА Новости/ Александр Имедашвили)
«Грузинская мечта» позиционирует себя как политическая сила, отстаивающая традиционные ценности Грузии. Партия основана 7 мая 2012 года грузинским предпринимателем Бидзиной Иванишвили. С момента основания партия неоднократно выигрывала парламентские выборы. В 2013 году, по результатам президентских выборов, кандидата от объединения Георгия Маргвелашвили избрали президентом Грузии. В 2018 году страну возглавила независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Стоит отметить, что настоящий президент Грузии пользовалась поддержкой партии «Грузинская мечта», поэтому партия осталась в правящем статусе.
Какой политики будет придерживаться Грузия после выбора нового президентаАкция протеста оппозиции в Тбилиси (Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский)
Партию «Грузинская мечта» неоднократно обвиняли в пророссийской политике. Под руководством «Грузинской мечты» в 2022 году Грузия отказалась вводить санкции против России и ограничила въезд в страну для российских оппозиционеров и журналистов. 53-летний Михаил Кавелашвили давно известен своими антизападными выпадами. Он неоднократно обвинял США в стремлении открыть в Грузии «второй фронт».
29 декабря должна состоятся церемония инаугурации шестого президента Грузии. На сегодняшний день Зурабишвили не спешит покидать пост президента, утверждая, что до проведения новых парламентских выборов и смены руководства страны единственным легитимным представителем власти может быть только она.
Повлияют ли выборы в Грузии на Россию
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзев (Фото: скриншот репортажа 1tv.ru)
О влиянии смены власти в Грузии на отношения с Россией пока говорить рано. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзев в интервью ИА Регнум заявил, что страна будет придерживаться прагматичного подхода в своей политике по отношению к России. Политик добавил, что есть «красные линии», которые Грузия не будет переходить.
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