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Российский Сенатор Алексей Пушков заявил в своём Телеграм-канале, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги выборов в республике.
«Она понимает, что власти Грузии не могут допустить двоевластия и сосуществования двух президентов — только что официально избранного и бывшего, отказывающегося уходить», — обратил внимание Алексей Пушков.
Сенатор подчеркнул, что Саломе Зурабишвили хочет дать новый импульс протестам оппозиции, и тем самым, получается, готовит громкую политическую провокацию.
«Ему [избранному президенту Грузии Михаилу Кавелашвили] противостоит цепляющаяся за власть француженка Саломе Зурабишвили, отказывающаяся признать результаты выборов и оставить пост президента 29 декабря, когда истекает срок ее полномочий», — сказал Алексей Пушков.
Сенатор отметил, что Зарубишвили не желает «оказаться на нетерпеливо ждущей ее помойке истории».
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