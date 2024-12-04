Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Президент Украины Зеленский заявил о подготовке к введению санкций против Грузии, мотивируя это разгоном протестов в Тбилиси. Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала действия со стороны Украины.
Она подчеркнула, что шаг Зеленского продиктован злобой из-за того, что Грузия отказалась от сценария, подобного украинскому.
Захарова также отметила, что нынешние заявления украинского лидера направлены на попытку выступить в роли международного судьи, несмотря на тяжелую ситуацию внутри собственной страны.
Действия Зеленского отражают его внутренние противоречия и неспособность справляться с собственным кризисом.
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Захарова также отметила, что нынешние заявления украинского лидера направлены на попытку выступить в роли международного судьи, несмотря на тяжелую ситуацию внутри собственной страны.
Действия Зеленского отражают его внутренние противоречия и неспособность справляться с собственным кризисом.
«Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?», — написала Захарова.Ранее сообщалось, что Захарова предложила Хантеру Байдену начать помощь зависимым с Зеленского.
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Мария Моисеева