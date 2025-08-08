Грузия отказалась подписывать договор о ненападении с Абхазией и Южной Осетией
Власти Грузии отказались от подписания соглашения о неприменении силы с Абхазией и Южной Осетией, заявив, что единственным приемлемым путём восстановления территориальной целостности республики является мирный диалог. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, что в ночь на 8 августа 2008 года Грузия осуществила обстрел Южной Осетии из установок залпового огня «Град». В ответ Россия встала на защиту граждан Южной Осетии, многие из которых уже получили российское гражданство, а также своих миротворческих сил, находившихся в регионе с 1992 года. 26 августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии – Абхазии.
Абхазский политический деятель Бадра Гунба также подчеркнул важность мирного сосуществования страны со всеми соседями.
