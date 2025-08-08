Грузия отказалась подписывать договор о ненападении с Абхазией и Южной Осетией

08 августа 2025, 11:55

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Власти Грузии отказались от подписания соглашения о неприменении силы с Абхазией и Южной Осетией, заявив, что единственным приемлемым путём восстановления территориальной целостности республики является мирный диалог. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, слова которого приводит ТАСС.