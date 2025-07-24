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Пролет дрона над границей с Абхазией попал на видео

Фото: iStock/bbsferrari

Пролет беспилотника над российским КПП на границе с Абхазией попал на видео. Кадры опубликовал telegram-канал «Осторожно, новости».



Видео было снято жителями Абхазии. На кадрах видно, как по вражескому дрону ведется стрельба.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Сочи. Местные утверждают, что это один из самых крупных налетов за все время. Туристов города эвакуировали на подземную парковку. К тому же зафиксирован прилет по НПЗ. В небе над Сочи прогремело в районе 15-20 взрывов. В городе работает сирена о воздушной опасности.

Иван Мусатов

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