Пролет дрона над границей с Абхазией попал на видео
Пролет беспилотника над российским КПП на границе с Абхазией попал на видео. Кадры опубликовал telegram-канал «Осторожно, новости».
Видео было снято жителями Абхазии. На кадрах видно, как по вражескому дрону ведется стрельба.
Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Сочи. Местные утверждают, что это один из самых крупных налетов за все время. Туристов города эвакуировали на подземную парковку. К тому же зафиксирован прилет по НПЗ. В небе над Сочи прогремело в районе 15-20 взрывов. В городе работает сирена о воздушной опасности.
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