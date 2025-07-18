В Северной Осетии задержаны подростки, планировавшие теракт
В Северной Осетии предотвращен теракт, который планировали совершить двое 15-летних подростков. Как сообщает СК, молодые люди приобрели компоненты для самодельного взрывного устройства и намеревались совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов.
Подростки были задержаны сотрудниками ФСБ и полиции. Установлено, что они изучали инструкции по изготовлению бомб в интернете и являются сторонниками террористической организации.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Напомним, ранее мы писали, что Госдума приняла проект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов.
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