В Северной Осетии задержаны подростки, планировавшие теракт

18 июля 2025, 10:50

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В Северной Осетии предотвращен теракт, который планировали совершить двое 15-летних подростков. Как сообщает СК, молодые люди приобрели компоненты для самодельного взрывного устройства и намеревались совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов.