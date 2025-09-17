Грузия полностью погасила многолетний долг перед Россией
Грузия полностью выплатила свой многолетний внешний долг перед Россией. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно опубликованным данным Министерства финансов Грузии на конец августа, в графе, отражающей сумму госдолга перед Россией, впервые стоит прочерк, что свидетельствует об отсутствии задолженности.
Общий размер государственного долга Грузии по итогам августа текущего года составил 9,09 млрд долларов, что на 50 млн долларов меньше по сравнению с предыдущим месяцем.
Ранее, в феврале 2025 года, произошло значительное сокращение задолженности перед Россией – сумма долга уменьшилась вдвое, снизившись с 7,87 млн до 3,997 млн долларов.
Таким образом, Грузия завершила процесс погашения долговых обязательств перед Россией, что может положительно сказаться на двусторонних отношениях и финансовой стабильности страны.
