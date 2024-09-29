Грузия попросила Россию помочь наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией

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Власти Грузии попросили Россию перейти к конкретным шагам, говоря о помощи в налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией. Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе в беседе с журналистами. Таким образом политик отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы помочь наладить отношения с этими республиками.
«Я бы сказал, что после таких заявлений было бы хорошо перейти к действенным шагам», — отметил он.Каладзе также добавил, что в Грузии положительно оценили слова Лаврова и предложил начать разрабатывать план по выводу российских войск из Абхазии и Южной Осетии.
Ранее Лавров заявил, что Россия готова поддержать Грузию, если та проявит интерес к нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией.
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